Chạy đua ứng cứu nạn nhân động đất Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

Tính đến tối 13.2, tổng số người thiệt mạng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter ngày 6.2 đã tăng lên hơn 36.000 người. Theo AFP, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ thông báo có 31.643 người thiệt mạng tại nước này. Tại Syria, số người thiệt mạng là 4.574, theo CNN.



Cơ hội cạn dần

Cơ quan ứng phó thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có hơn 32.000 nhân viên trong nước và 8.294 nhân viên nước ngoài đang tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn. Các trường hợp tìm thấy người còn sống vẫn xuất hiện nhưng bắt đầu ít dần trong khi có những dự báo số người thiệt mạng sẽ còn tăng cao.

Hôm qua, Phó tổng thư ký LHQ phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths thừa nhận giai đoạn cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã đến hồi kết thúc và điều cấp thiết lúc này là cung cấp chỗ ở, thực phẩm, hỗ trợ tâm lý cho người dân.

Tại Syria, xung đột giữa các phe trong nội chiến nhiều năm qua cũng đang cản trở việc đưa hàng cứu trợ đến vùng tây bắc, nơi bị ảnh hưởng nặng nhất với ước tính 4 triệu người cần cứu trợ từ trước khi có động đất. Khu vực này hiện do các nhóm đối lập và lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn kiểm soát. Lâu nay, hàng cứu trợ vẫn được chuyển đến đây thông qua một cửa khẩu duy nhất từ Thổ Nhĩ Kỳ theo sự đồng thuận của Hội đồng Bảo an LHQ. Tuy nhiên, ông Griffiths nói rằng những người trong khu vực "đang cảm thấy bị bỏ rơi" và kêu gọi mở thêm cửa khẩu để đưa hàng cứu trợ đến.

Chính quyền Syria được cho là muốn hàng cứu trợ được gửi đến Damascus trước, rồi mới chuyển sang vùng khác nhưng phe đối lập không chấp nhận việc này. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm cuối tuần đã gặp Tổng thống Bashar al-Assad và cho hay nhà lãnh đạo sẵn sàng mở thêm cửa khẩu để đưa hàng cứu trợ đến vùng tây bắc, theo AFP.

Cùng ngày 13.2, đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07) Bộ Công an cho biết sau 2 ngày làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn ở đường 531, Adiyaman Merkez, TP.Adiyaman (Thổ Nhĩ Kỳ), đoàn công tác của Bộ Công an đã phối hợp với lực lượng cứu nạn của quân đội Pakistan cứu sống được một thiếu niên 14 tuổi và đưa ra ngoài 2 thi thể nạn nhân.

Bên cạnh hoạt động tìm kiếm cứu nạn, chiều 12.2 theo giờ Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác của Bộ Công an đã trao 2 tấn hàng viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ qua Cơ quan ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD). Số hàng này sẽ được điều phối về các bệnh viện và trung tâm hỗ trợ y tế - nơi đang rất thiếu thuốc men cũng như các thiết bị y tế cấp cứu.

Cùng ngày 13.2, đoàn 76 cán bộ, chiến sĩ của quân đội VN đã có mặt tại sân bay Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, đoàn bay tới TP.Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ) với khoảng cách 1.100 km. Dự kiến tại TP.Hatay, đoàn sẽ phối hợp với lực lượng cứu nạn quốc tế khác, thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn dưới đống đổ nát, các tòa nhà bị sập cũng như cung cấp hỗ trợ y tế cho các nạn nhân động đất.

Trả lời Hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ), Đại sứ VN tại Thổ Nhĩ Kỳ Đỗ Sơn Hải chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên Chính phủ VN gửi một đội cứu nạn, cứu hộ ra nước ngoài. Đồng thời, đây cũng là một trong số những đội tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đầu tiên đặt chân tới Thổ Nhĩ Kỳ.