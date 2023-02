Xem nhanh 20h: Việt Nam phối hợp cứu 1 nạn nhân động đất | Thổ Nhĩ Kỳ lại có dư chấn

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 12.2 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Công an Việt Nam phối hợp cứu hộ thiếu niên 14 tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ

Sáng 12.2, đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07) Bộ Công an cho biết trong ngày đầu tìm kiếm cứu nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ đã có kỳ tích, đoàn công tác đã phối hợp với các lực lượng quốc tế giải cứu nạn nhân 14 tuổi từ đống đổ nát.



Theo đại diện C07, sau khi đến hiện trường tại đường 531, Adiyaman Merkez, TP.Adiyaman (Thổ Nhĩ Kỳ), đoàn được phân công tìm kiếm cứu nạn 10 người dân bị vùi lấp trong khu vực bị sập đổ.

Đại diện C07 cho hay, với việc sử dụng thiết bị chuyên dụng của Việt Nam và sự hỗ trợ phương tiện cơ giới của nước bạn như máy xúc, máy đào, đoàn Việt Nam đã tích cực làm việc không nghỉ, gần như dọn dẹp sạch hiện trường, loại bỏ các yếu tố gây nguy hiểm và gây sập thứ cấp.

Ngay khi tiếp cận, khoảng 6 giờ 30 ngày 11.2 theo giờ Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn Việt Nam sử dụng camera dò tìm và đã phát hiện dấu hiệu của sự sống với hai âm thanh khác nhau (dự đoán có hai người còn sống sót) trong khu vực sập đổ.

"Đội đã xác định vị trí gần nhất để tiếp cận nạn nhân và tiếp tục đi từ vị trí được phá dỡ sâu vào trong 6 m theo một đường hẹp chỉ vừa một người chui vào được. Tiếp tục phát hiện rất rõ dấu hiệu của nạn nhân có âm thanh dội ra, Đoàn đã giao tiếp với nạn nhân với những câu chào, hỏi thăm sức khỏe "Hello" "How are you?"... và có tín hiệu đáp lại của nạn nhân", đại diện C07 cho hay.

Đoàn Việt Nam làm việc không ngừng nghỉ, hy vọng sẽ có thêm những điều kỳ diệu HUYỀN VŨ

Đến 8 giờ 30 sáng 11.2, đội tìm kiếm cứu nạn của quân đội Pakistan làm nhiệm vụ ngay sát khu vực đội Công an Việt Nam cũng phát hiện sự sống bằng máy siêu âm sóng, đã chạy lại để phối hợp đưa nạn nhân ra ngoài trong thời gian sớm nhất.

Sau khi lên phương án, đoàn Việt Nam đề nghị đội Pakistan cùng tiếp cận theo các hướng để giải cứu nạn nhân. Đội Pakistan đã tiếp cận phía sau tòa nhà nơi họ đang làm nhiệm vụ. Đội Việt Nam ở hướng trước của tòa nhà nơi được phân công. Khoảng 22 giờ 10 ngày 11.2, Đội cứu nạn cứu hộ Pakistan tiến vào theo hướng hông tòa nhà và đã tiếp cận được và đưa ra khỏi đống đổ nát một nạn nhân 14 tuổi.

"Lúc đó, cảm xúc vỡ òa của người nhà, người thân và các lực lượng quốc tế tham gia cứu nạn tại hiện trường", đại diện C07 cho hay. Ngay sau đó, Đội trưởng đội cứu nạn của Pakistan đã đến gặp đại tá Nguyễn Minh Khương, Trưởng đoàn cứu nạn của Việt Nam để cảm ơn vì đã phát hiện nạn nhân, dọn dẹp hiện trường và phối hợp để họ có thể thực hiện công việc cuối cùng là đưa nạn nhân ra ngoài. Đây là điều kỳ diệu bởi nạn nhân đã bị mắc kẹt trong đống đổ nát gần 6 ngày.

5 giờ sáng 12.2 theo giờ Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân trong thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ phải tạm dừng việc tìm kiếm.

Đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07) Bộ Công an cho hay, đoàn chia làm 2 nhóm, dự kiến tìm kiếm cứu nạn xuyên đêm, tuy nhiên khoảng 1 giờ ngày 12.2 (theo giờ địa phương) thì tại Thổ Nhĩ Kỳ có dư chấn động đất nên việc cứu nạn phải tạm dừng. Dự kiến công việc sẽ tiếp tục vào sáng sớm 12.2 (giờ địa phương).

Dở khóc dở cười chuyện phạt nồng độ cồn: “Ký rồi lấy xe đâu về nhà?”

Khuya 11.2, Đội CSGT Chợ Lớn thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn đảm trách.

Trong buổi làm việc, CSGT lập chốt ở giao lộ Võ Văn Kiệt - Hải Thượng Lãn Ông (thuộc P.10, Q.5), và tại đây xuất hiện nhiều trường hợp "dở khóc dở cười"…

Khoảng 23 giờ cùng ngày, ông N.T.N (ngụ Q.8) điều khiển xe máy biển số 68P6-46... với khuôn mặt đỏ bừng, loạng choạng, nên CSGT yêu cầu đo nồng độ cồn, kết quả đo được là 0,670 mg/lít khí thở, mức phạt kịch khung.



Làm việc với CSGT, ông N. cho hay cuối tuần nên nhậu với đồng nghiệp vài chai. CSGT sau đó yêu cầu ông N. ký vào phiếu trả kết quả đo nồng độ cồn, nhưng ông không đồng ý với lý do: "Tôi không ký đâu, ký rồi lấy xe đâu về nhà?".

Sau hơn 15 phút thuyết phục, ông N. đồng ý ký vào phiếu trả kết quả đo nồng độ cồn, nhưng không ký vào biên bản vi phạm mà tìm cách bỏ trốn, chấp nhận bỏ xe. Lực lượng chức năng sau đó niêm phong phương tiện, lập thêm biên bản ghi nhận vụ việc.

Máy in phiếu kết quả đo nồng độ cồn TRẦN DUY KHÁNH

Người trồng đào Nhật Tân đội mưa “hồi sinh” đào tết

Thời điểm sau tết, các chủ vườn đào Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) tất bật thu gom và trồng lại đào chuẩn bị cho vụ mùa mới. Đây là cơ hội để những người lao động tự do kiếm thêm thu nhập từ việc "hồi sinh" đào.

Trong không khí làm việc nhộn nhịp không kém so với lúc trước tết, các công nhân ở làng đào Nhật Tân đều đang tất bật chăm sóc những gốc đào được thu gom về sau Tết Nguyên đán. Đây cũng chính là cơ hội để những người lao động tự do kiếm tiền từ việc hồi sinh cho cây.

Chị Nguyễn Thị Bính, công nhân vườn đào cho biết trong vòng nửa tháng, nếu cần mẫn mang vác, chuyên chở, người lao động có thể kiếm được hơn 10 triệu đồng mỗi vụ.

"Dân chúng tôi trồng đào ở đây chỉ tranh thủ 1 tháng kiếm tiền này thôi. Chúng tôi trồng đào cây, đào rừng bán ra mà khách đến mua có xe thì người ta chở được. Còn nếu người ta không chở được thì chúng tôi chở thuê cho người ta. Nếu mà đi xa là khoảng 500.000 một cây, một chuyến tùy theo cây số. Chúng tôi chở trong một cái tháng Tết này cứ bình quân đến cuối là chúng tôi được khoảng độ chục triệu, hơn chục triệu", chị Bính chia sẻ.

Hằng năm, công việc thu gom đào sẽ bắt đầu từ mùng 5 tết, kéo dài đến hết tháng giêng. Với những gốc đào đã trưng trong dịp tết, việc sớm đưa đi trồng lại sẽ có tỉ lệ phục hồi cao hơn.

Các nhà vườn đều phải huy động thêm từ 5-7 nhân công thu hoạch, vận chuyển và trồng lại. Theo những người trồng đào, hiện tượng nhiều khách hàng chờ ngày cận tết mới mua để giảm giá và nhiều chủ vườn bức xúc chặt phá đào, quất trong chiều 30 tết cũng mới chỉ xuất hiện trong vài năm gần đây.

"Ba năm nay khách người ta cứ đợi đến ngày giáp tết, ý khách là sớm muộn những ngày ấy người ta sẽ mua được rẻ. Nhưng mà cũng không nhiều lắm đâu, đại khái là cũng có nhưng không nhiều lắm. Hầu như năm nào cũng bán được tới 80%", anh Nguyễn Văn Cơ, chủ một vườn đào ở Nhật Tân cho biết.

Sau khi lấy đào về chăm sóc tại vườn, người trồng tiếp tục tạo dáng những gốc đào cũ để kịp có sản phẩm phục vụ người dân vào mùa tết năm sau. Một gốc đào nếu được chăm sóc cẩn thận có thể được quay vòng đến 7-8 năm.

