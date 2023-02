TP.HCM: Vi phạm nồng độ cồn kịch khung, ‘ma men’ chạy vào hẻm sâu cố thủ

Khuya 9.2, Đội CSGT Nam Sài Gòn thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn đảm trách. Trong hơn 1 giờ tuần tra, lực lượng chức năng yêu cầu dừng kiểm tra 6 trường hợp, thì có đến 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (3 trường hợp vi phạm kịch khung).

Bỏ chạy vào hẻm sâu trốn, cố thủ

Khoảng 22 giờ cùng ngày, đội tuần tra đi trên đường Huỳnh Tấn Phát, khi đến đầu hẻm 1225 Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Thuận (Q.7), thì phát hiện anh M.N điều khiển xe máy biển số 59C2-740.XX loạng choạng, không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu say xỉn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Bất ngờ, anh này tăng ga bỏ chạy sâu vào con hẻm nói trên, đến một ngách nhỏ nhà dân, tắt máy xe, lẩn trốn.

Sau khi chạy trốn vào con hẻm, anh N. giấu xe vào một ngách nhỏ ở nhà dân nhưng bị phát hiện TRẦN DUY KHÁNH

Lực lượng chức năng yêu cầu anh N. hợp tác nhưng anh này tỏ ra hoảng loạn, cố thủ, chống lại không chấp hành. Được người dân khu vực cùng lực lượng chức năng thuyết phục, sau hơn 15 phút, anh N. thổi vào máy đo nồng độ cồn, lúc này máy hiện kết quả 0,545 mg/lít khí thở. Đây là mức vi phạm rất cao, cao hơn mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP.

Sau khi được người dân khuyên giải, anh N. chấp hành đo nồng độ cồn và kết quả là 0,545 mg/lít khí thở, vượt khung TRẦN DUY KHÁNH

Tuy nhiên, lấy lý do quá say, anh này bỏ đi mà không ký vào biên bản làm việc. Lực lượng CSGT sau đó phải phối hợp với công an phường, làm việc với người thân anh N., niêm phong phương tiện, chờ anh này tỉnh táo để liên hệ cơ quan chức năng làm việc.

Tước giấy phép lái xe gần 2 năm

Cũng tại vị trí trên, 5 phút sau, CSGT yêu cầu dừng xe đo nồng độ cồn với anh K.H (ngụ Q.4), kết quả anh H. vi phạm kịch khung khi nồng độ cồn đo được là 0,552 mg/lít khí thở. Anh H. cho hay, mình đã uống 3 chai bia và với nồng độ cồn hiện tại, vẫn thấy rất tỉnh táo để chạy xe về nhà. Khi CSGT hỏi có biết dùng bia rượu là không được tham gia lái xe thì anh H. thừa nhận, biết lỗi, nhưng nghĩ do nhà gần nên chủ quan.

Anh H. vi phạm nồng độ cồn kịch khung, bị tước giấy phép lái xe 23 tháng TRẦN DUY KHÁNH

Với mức nồng độ cồn trên, anh H. bị CSGT lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày. Sau khi ký vào biên bản, anh H. gọi người thân đến chở về nhà. "Từ nay, tôi rút kinh nghiệm, đã dùng rượu bia sẽ không lái xe", anh H. nói.

Đọc biên bản xong nói không biết chữ (!?)

Trước đó, lúc 21 giờ 23 cùng ngày, ông N.V.M (46 tuổi, Q.7) điều khiển xe máy biển số 59C2-745.XX lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát hướng từ Q.4 về H.Nhà Bè. Khi đi đến trước Kho bạc Nhà nước Q.7 (P.Phú Mỹ, Q.7), lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe để đo nồng độ cồn. Ông M. nói: "Tôi mới nhậu xong, bị phạt chắc rồi, khỏi thổi mất công". Lực lượng chức năng giải thích hiện có nhiều khung, mức phạt khác nhau và phải có kết quả bằng con số cụ thể để lập biên bản chính xác. Kết quả nồng độ cồn của ông M. là 0,248 mg/lít khí thở.

Ông M. đọc xong biên bản thì nói không biết chữ, không chịu ký tên vào biên bản TRẦN DUY KHÁNH

Ngoài vi phạm nồng độ cồn, tại thời điểm kiểm tra, ông M. không xuất trình được giấy tờ xe, giấy phép lái xe, CCCD. Ông M. cho hay, do nhà gần nên đi nhậu không mang theo giấy tờ. "Hôm nay đi đám giỗ gần nhà, mới uống 4 - 5 lon bia nên chạy xe bình thường, nhà gần mà", ông M. phân trần. Lực lượng chức năng sau đó mời ông M. ký vào biên bản, ông này cầm tờ biên bản lên đọc rồi nói không biết chữ, không thể ký tên.

Phương tiện liên quan được đưa về trụ sở tạm giữ TRẦN DUY KHÁNH

Sau khi lập biên bản, lực lượng chức năng niêm phong phương tiện liên quan TRẦN DUY KHÁNH

Lực lượng CSGT phải mời đến lần thứ 4, ông M. mới đồng ý ký vào biên bản vi phạm. Lực lượng chức năng đã niêm phong, tạm giữ xe máy của ông M., yêu cầu ông này hôm sau mang các loại giấy tờ liên quan lên làm việc với cơ quan chức năng. Cùng thời điểm, CSGT cũng lập biên bản một trường hợp vi phạm nồng độ cồn, người này vui vẻ chấp hành và tự đặt xe ôm công nghệ về nhà...