Ấm áp tấm lòng người Việt sau động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Không lâu sau khi trận động đất 7,8 độ Richter xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria rạng sáng 6.2, những lời hỏi thăm tình hình người Việt ở xứ người xuất hiện tràn ngập trên các trang mạng xã hội. Những ngày sau đó, khi con số thương vong tăng cao, nhiều người Việt đã cùng chung tay hỗ trợ người dân vùng thảm họa.



Đến ngày 8.2, Đại sứ VN tại Thổ Nhĩ Kỳ Đỗ Sơn Hải, phu nhân cùng toàn thể cán bộ nhân viên đại sứ quán và gia đình đã tổ chức quyên góp tối thiểu một ngày lương cũng như các vật dụng thiết yếu, chăn, quần áo ấm cho các nạn nhân của trận động đất, theo bài đăng trên trang Facebook Đại sứ quán.

Nhóm của anh Phương (thứ hai từ phải qua) dùng xe tải chở đồ đi hỗ trợ NVCC

Vừa đi làm, vừa hỗ trợ

Một trong những người hỗ trợ tích cực nhất là anh Dương Nam Phương, sống tại Thổ Nhĩ Kỳ được 14 năm và là quản trị viên nhóm Cộng đồng người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ trên Facebook. Ngay trong sáng 6.2, anh Phương có bài đăng trên nhóm để tóm tắt về tình hình trận động đất, cung cấp thông tin của nhóm và của Đại sứ quán VN để những ai cần có thể liên hệ. Những ngày sau đó, anh liên tục theo dõi thông tin từ nhà chức trách sở tại và cùng những người Việt khác vận động quyên góp nhu yếu phẩm để hỗ trợ người gặp nạn. Hàng ngàn món quần áo mới từ xưởng may của người Việt được nhóm anh Phương quyên góp, đóng thùng và dùng xe tải chở đến trung tâm tiếp nhận hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trả lời Thanh Niên từ TP.Istanbul, nơi không bị ảnh hưởng bởi động đất, anh Phương cho biết nhóm của anh vẫn đang duy trì hoạt động ủng hộ. Không chỉ có người Việt ở Thổ Nhĩ Kỳ mà đồng bào ở những nước khác và ở VN cũng tin tưởng tìm đến để đóng góp. "Trận động đất quá kinh khủng nên không ai còn tâm trí làm việc. Chúng tôi cũng như nhiều người khác tuy vẫn làm việc nhưng cũng dành thời gian để tham gia hoạt động ủng hộ, từ thiện cho vùng gặp nạn", anh Phương nói.

Chị An đi siêu thị mua đồ hỗ trợ

Chia sẻ với người kém may mắn

Vừa từ VN quay lại Thổ Nhĩ Kỳ một ngày sau trận động đất, chị Hoàng Đào Ngọc An lập tức đăng bài viết kêu gọi quyên góp mua áo ấm, mền, lương thực cho nạn nhân. Chị An có chồng là người Thổ Nhĩ Kỳ, tuy mới sang xứ người 2 năm nhưng chị coi đây như quê hương thứ hai. "Thiên tai là điều khó lường trước và có thể xảy đến với bất kỳ ai, nhưng không ảnh hưởng đến mình là nhờ mình may mắn, nên mình giúp đỡ lại người ta một phần. Cả gia đình chồng tôi là người Thổ Nhĩ Kỳ, họ bao bọc tôi nên tôi coi họ như đồng bào của mình", chị chia sẻ với Thanh Niên.

Nhìn cảnh đau thương tràn ngập khắp nơi, đặc biệt là những em bé vùng nạn, chị An đăng lời kêu gọi mọi người giúp đỡ "vì sức mình có hạn". Ngay dưới bài đăng, rất nhiều người gửi lời thăm hỏi, động viên và đề nghị quyên góp. "Một cô sống ở Bỉ là bạn của ba tôi vừa gửi cho tôi 5 triệu đồng để ủng hộ", chị An vui mừng nói qua điện thoại từ thủ đô Ankara.

Toàn bộ số tiền được quy đổi ra tiền Thổ Nhĩ Kỳ và dùng để mua sắm hàng hóa, nhu yếu phẩm trao cho Trường đại học Kỹ thuật Trung Đông để phân phối hỗ trợ. "Chúng tôi mua đồ ở siêu thị bán sỉ để được giá tốt và chọn đồ giá tầm trung để mua được nhiều thứ. Trong siêu thị cũng có đông người mua đồ cứu trợ. Ngoài thực phẩm, tã em bé và quần áo, chăn mền là cần thiết nhất vì đang có tuyết rơi, thời tiết lạnh như trong tủ đá", chị An cho biết.