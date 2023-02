Việt Nam hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria 200.000 USD để khắc phục hậu quả động đất

Ngày 14.2, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có thư thăm hỏi gửi Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội Syria, thông báo Việt Nam sẽ hỗ trợ khẩn cấp mỗi nước 100.000 USD để góp phần khắc phục hậu quả của trận động đất ngày 6.2; sẽ giao các bộ, ngành Việt Nam tiếp tục có thêm các biện pháp hỗ trợ cần thiết trong thời gian tới.

Quân đội nhân dân Việt Nam bắt đầu thực hiện cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ QĐND

Trước đó, trong các ngày 9.2 và 12.2, các đoàn công tác gồm hơn 100 cán bộ, chiến sĩ bộ đội và công an Việt Nam đã được cử sang Thổ Nhĩ Kỳ cùng với nhiều vật tư, thiết bị để tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria đã, đang và sẽ theo dõi sát tình hình, chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực, như: cử cán bộ trực tiếp có mặt tại thực địa; hỗ trợ sát sao các đoàn cứu hộ, cứu nạn từ trong nước; quyên góp ngày lương, cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết và tích cực hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi trận động đất theo khả năng và tình hình thực tế.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Người Việt Nam tại nước ngoài (sau đây viết tắt là Ủy ban) Phạm Quang Hiệu, cũng đã có thư gửi cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong thư, Ủy ban nêu: những hậu quả do thảm họa để lại chắc chắn còn lâu dài, đồng thời mong muốn trong thời gian này, cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái quý báu của dân tộc Việt Nam, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn.

Bên cạnh đó, trong khả năng cho phép, Ủy ban cũng mong đồng bào ta chung tay hỗ trợ người dân sở tại, tham gia vào công cuộc tái thiết sau thảm họa.

Cùng ngày, lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay sau khi đến tỉnh Hatay (Thổ Nhĩ Kỳ), tổ trinh sát số 1 của Đội Công binh cứu sập và Đội Chó nghiệp vụ (Quân đội nhân dân Việt Nam) bắt đầu hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn tại tỉnh Hatay.

Chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm QĐND

Địa điểm thực hiện nhiệm vụ là tại khu vực đường Rustem Tumer Pasa, Antakya, thủ phủ tỉnh Hatay.

Tỉnh Hatay là một trong số tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất do thảm hoạ động đất vừa qua gây ra. Nhiệt độ ban ngày tại Hatay hiện cao nhất là 11 độ C, ban đêm xuống -2 độ C.

Chỉ đạo tại hiện trường là thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó chánh Văn phòng thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam). Theo hiệp đồng, nếu phát hiện khả nghi sẽ lập tức thông báo để thống nhất với lực lượng cứu hộ địa phương cùng tham gia cứu nạn.