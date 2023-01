Đăng thông tin sai sự thật, chủ tài khoản Zalo "Tài Nhớt" bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 31.1, Đội An ninh Công an H.Trà Ôn (Vĩnh Long) cho biết, vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng công an H.Trà Ôn đối với anh T.H.T (27 tuổi, ngụ TT.Trà Ôn, H.Trà Ôn, Vĩnh Long), chủ tài khoản Zalo "Tài Nhớt", về hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Anh T.H.T, chủ tài khoản Zalo "Tài Nhớt", nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính Nam Long

Trước đó, ngày 24.1, Đội An ninh Công an H.Trà Ôn mời làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh T. vì đã đăng tải thông tin, bài viết xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Tại cơ quan công an, anh T. thừa nhận ngày 22.1, sau khi đón giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, anh có đăng một bài viết trên Zalo xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của một cá nhân ở H.Trà Ôn.

Chủ tài khoản Zalo "Tài Nhớt" bị phạt vì đăng thông tin sai sự thật

Cơ quan chức năng xác định hành vi của chủ tài khoản Zalo "Tài Nhớt" là vi phạm pháp luật, được quy định tại Nghị định số 15 ngày 3.2.2020 của Chính phủ (được sửa đổi bổ sung bằng Nghị định số 14 ngày 27.1.2022 của Chính phủ) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh T. số tiền 7,5 triệu đồng và yêu cầu anh gỡ bỏ bài viết sai sự thật, cam kết không tái phạm.