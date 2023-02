Công an Việt Nam cứu nạn tại nơi có hơn 100 người bị vùi lấp

Chiều 14.2, đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07) Bộ Công an cho biết, ngày thứ 4 làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn công tác công an Việt Nam đã đến địa điểm mới là tòa C, chung cư Cinar Sitesi ở đường Kemalpasa, TP.Adiyaman.



Đại diện C07 cho hay, địa điểm này cũng bị sập đổ hoàn toàn, theo thông tin được cung cấp nơi đây đang vùi lấp hơn 100 người, qua khảo sát ban đầu chưa phát hiện sự sống.

Tại hiện trường mới, đoàn cứu nạn của Bộ Công an sẽ phối hợp cùng đoàn cứu nạn của Mỹ và lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ để tìm kiếm cứu nạn.

"Hiện lực lượng cứu nạn đang đợi điều máy xúc đến để thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên qua kiểm tra ban đầu tại đây chưa phát hiện sự sống", đại diện C07 thông tin.

Trước đó, trong 3 ngày làm nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn cứu nạn của Bộ Công an đã phối hợp cứu được 1 người còn sống và đưa ra ngoài 6 thi thể ở 2 đống đổ nát tại TP.Adiyaman. Theo đại diện C07, thành phố này là 1 trong 3 vùng bị ảnh hưởng nặng nhất trong thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ.