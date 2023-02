Bộ Công an chỉ đạo khẩn về vụ tai nạn làm 8 người chết ở Quảng Nam

Sáng 14.2, thông tin từ Bộ Công an cho biết, lãnh đạo cơ quan này vừa chỉ đạo Cục CSGT Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 8 người chết, đồng thời triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ đối với các nạn nhân.



Hiện trường vụ tai nạn M.C

Chỉ đạo này được đưa ra ngay sau khi Bộ Công an nhận được báo cáo của Công an tỉnh Quảng Nam về vụ tai nạn.

Theo báo cáo, khoảng gần 4 giờ ngày 14.2, tại khu vực ngã tư trên tuyến đường Võ Chí Công đoạn qua xã Tam Hiệp (H.Núi Thành, Quảng Nam) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô khách 16 chỗ mang biển số 76B-006.60 (chưa xác định người cầm lái, chở theo 21 người) di chuyển theo hướng nam - bắc và xe container biển số 92H-004.33 kéo theo đầu kéo biển số 92R-004.69 do ông Trần Minh Nhật (41 tuổi, trú H.Núi Thành) điều khiển, đi từ hướng QL1 xuống cảng Kỳ Hà.

Chiếc xe khách lật ngửa, hư hỏng nặng tại hiện trường M.C

Vụ tai nạn khiến 6 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong tại bệnh viện và nhiều người khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, cả 2 phương tiện hư hỏng nặng, trong đó chiếc xe khách bị lật ngửa.

Theo dữ liệu giám sát hành trình của Cục đường bộ, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ 41 ngày 14.2, tốc độ của xe khách lúc 3 giờ 40 là 69 km/giờ, trước đó 10 giây tốc độ là 73 km/giờ. Còn xe đầu kéo lúc 3 giờ 41 tốc độ là 30 km/giờ, trước đó 10 giây tốc độ là 48 km/giờ.