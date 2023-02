3 cán bộ công an lao xuống hồ, giành lại mạng sống cho bé trai

"Còn nước, còn tát"

Vụ việc nam sinh N.V.H (12 tuổi, trú thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) khi đi chơi cùng nhóm bạn đã bị ngã xuống hồ nước Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Tiến chiều 9.2 gióng thêm hồi chuông cảnh báo đến các phụ huynh trong việc giám sát con trẻ. May mắn là nạn nhân được cứu kịp thời bởi sự lăn xả của 3 anh công an.

Các cán bộ công an báo cáo trực ban sự việc cứu người đuối nước

Ngày 10.2, PV Thanh Niên được người dân địa phương kể lại khoảnh khắc giành giật sự sống cho nạn nhân khiến nhiều người "đứng tim". Chiều 9.2, người dân phát hiện một bé trai 12 tuổi bị đuối nước liền tri hô. Nghe tiếng kêu cứu, đại úy Trần Quang Vinh, thượng úy Ngô Ngọc Phú và thượng úy Trần Hữu Tuyết (Công an xã Hòa Tiến) đang trực ở trụ sở cách đó hơn 50 m đã tức tốc chạy ra, lao xuống lặn tìm. Sau khi đưa được bé trai lên bờ, các cán bộ công an nhanh chóng hô hấp nhân tạo cho nạn nhân…

Chiều qua, chia sẻ với PV Thanh Niên, đại úy Trần Quang Vinh cho biết anh và các đồng đội vẫn đang rất vui vì đã cứu sống bé. Anh kể lúc nghe tiếng kêu cứu các anh cứ nhắm thẳng hướng hồ nước mà chạy. "Chúng tôi nỗ lực lặn tìm, chỉ nghĩ làm sao cứu được cháu lên sớm phút nào tốt phút đó. Tất cả đều mặc nguyên quân phục lao thẳng xuống nước", đại úy Vinh nhớ lại. Khi đưa được cháu bé lên bờ, nạn nhân tím tái và đã ngưng tim, ngưng thở. Ngay lập tức, thượng úy Trần Hữu Tuyết cùng một số người khẩn trương sơ cứu, hô hấp nhân tạo, ép nhịp tim. Khoảng 10 phút sau, cháu bé có dấu hiệu phục hồi. "Được vài phút thì thấy nước trong miệng cháu trào ra. Mọi người lúc đấy đều thở phào nhẹ nhõm vì điều kỳ diệu đã đến", thượng úy Tuyết kể.

Cán bộ Công an xã Hòa Tiến sơ cứu cháu bé bị đuối nước

Thượng úy Tuyết nói thêm, lúc đó nhìn gương mặt cháu bé tím tái thì anh chỉ nghĩ "còn nước, còn tát" và trực tiếp hô hấp cho nạn nhân. "Tôi phối hợp cùng anh Nguyễn Đức Thuận là người dân sống gần đó liên tục hà hơi thổi ngạt cho nạn nhân. Không ai kịp nói với ai câu nào… May mắn sau đó cháu bé đã thở trở lại và được đưa đi bệnh viện cấp cứu", anh nói.

Cảm phục tinh thần vì nhân dân phục vụ

Người dân chứng kiến sự việc đã quay lại cảnh cán bộ công an hô hấp nhân tạo cho nạn nhân. Sau khi clip đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều người "thả tim" trước hành động nhanh chóng, kịp thời và tặng "điểm 10" cho kỹ thuật hô hấp nhân tạo giành lại sự sống cho cháu bé.

Chị Thanh Huyền (trú H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) thán phục: "Các anh công an có nghiệp vụ và người dân có kỹ năng hô hấp nhân tạo tốt nên thành công trong việc giành lại mạng sống cho cháu bé. Mong rằng xã hội sẽ xuất hiện nhiều người thạo việc cấp cứu như vậy".

Chiều qua, trả lời Thanh Niên, ông Phan Văn Tú (47 tuổi, trú xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang), cha của cháu H., bày tỏ biết ơn những ân nhân đã kịp thời cứu con trai ông thoát khỏi tử thần. "Gia đình chân thành cảm ơn các anh công an và người dân địa phương đã ứng cứu, giành lại mạng sống cho con tôi. Nếu không có các cán bộ công an thì chắc giờ đây tôi đã không còn nhìn được mặt con trai rồi", ông Tú xúc động. Chia sẻ về việc làm của mình, cả 3 cán bộ công an xã đều cho rằng lúc đó các anh không nghĩ gì ngoài việc cứu người, và trong trường hợp này ai cũng sẽ hành động như vậy.

Hiện cháu H. đang được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Sản - Nhi Đà Nẵng. Gửi lời tới các phụ huynh, thượng úy Ngô Ngọc Phú mong rằng mọi người cần theo dõi kỹ hơn khi con em vui chơi tại khu vực nguy hiểm. Tại các ao hồ cũng cần có biển cảnh báo, đặc biệt khi mùa hè sắp đến.