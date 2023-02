Độc lạ TP.HCM: Tài xế công nghệ... cưỡi ngựa ngoài đường ngày Valentine

Ngày lễ tình nhân 14.2, giữa dòng xe cộ tấp nập lấp đầy các tuyến đường ở TP.HCM, một người đàn ông cưỡi ngựa lững thững trên đường thu hút sự chú ý cực mạnh. Hình ảnh đang được lan truyền "chóng mặt" trên các trang mạng xã hội.

Hình ảnh "bạch mã hoàng tử" gây sốt mạng xã hội Fb Tôi là dân Sài Gòn

Theo đó, người đàn ông này mặc áo và mũ đồng phục của hãng xe công nghệ Be, cưỡi ngựa trắng len giữa dòng xe cộ. Trên "phương tiện di chuyển" siêu độc lạ của người này không trang bị giá đỡ điện thoại di động như các tài xế xe công nghệ 2 bánh hoặc 4 bánh. Anh chàng cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào thực hiện hoạt động đón, chở khách.

Bên dưới các bài đăng, nhiều bạn đọc hài hước bình luận "Dịch vụ mới cho ngày 14.2 dành cho các cô nàng mơ bạch mã hoàng tử". Đáng chú ý, nhiều người còn bắt gặp anh chàng này đưa ngựa vào... cây xăng.

Anh chàng hiên ngang cưỡi ngựa giữa dòng xe cộ Fb Tôi là dân Sài Gòn

Liên hệ với hãng xe công nghệ Be, đại diện hãng khẳng định Be không có dịch vụ "Be ngựa". Đây không phải chiến dịch quảng cáo của hãng. Hãng cũng chưa xác định được danh tính người này, không biết anh chàng có phải tài xế Be thật hay không.

Trong khi đó, phía Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an TP.HCM (PC08) cho biết đã xác minh thông tin, hiện người cưỡi ngựa đã di chuyển tới đường Nguyễn Đình Chiểu - Hai Bà Trưng (Q.3) và bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại để kiểm tra thông tin theo Nghị định 100.

Không ngần ngại đưa ngựa vào... đổ xăng! Fb Tôi là dân Sài Gòn

Luật giao thông đường bộ quy định người điều khiển dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo nếu vi phạm một trong các điều sau sẽ bị xử phạt: Không nhường đường theo quy định, không báo hiệu bằng tay khi chuyển hướng; Không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường; Không đủ dụng cụ đựng chất thải của súc vật hoặc không dọn sạch chất thải của súc vật thải ra đường, hè phố; Điều khiển, dẫn dắt súc vật đi không đúng phần đường quy định, đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi vào phần đường của xe cơ giới; Để súc vật đi trên đường bộ không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông...

Các hành vi trên có mức phạt là 80.000 đồng.