Đại tướng Tô Lâm gửi thư khen Công an Hà Nội và Công an Đà Nẵng

Ngày 10.2, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, có thư khen gửi Công an TP.Hà Nội và Công an TP.Đà Nẵng và đề nghị 2 địa phương này có hình thức khen thưởng, động viên những cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm cứu người dân gặp nạn.



Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an TRẦN CƯỜNG

Theo nội dung thư khen, gần đây, lực lượng công an toàn quốc đã có nhiều hành động dũng cảm cứu giúp, giành lại cuộc sống cho hàng trăm người dân gặp nạn, mang đến hạnh phúc cho nhiều gia đình.

Điển hình là vào ngày 9.2, ngay sau khi nhận được tin báo về việc một cháu bé bị đuối nước, 3 cán bộ Công an xã Hòa Tiến (H.Hòa Vang, Đà Nẵng) đã kịp thời tiếp cận hiện trường, tìm kiếm cứu nạn và giành lại sự sống cho cháu bé.

Tiếp đó, ngày 10.2, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an H.Ba Vì (Hà Nội) đã giành lại sự sống cho anh Phùng Thế Bản (41 tuổi, trú tại địa bàn) bị rơi xuống giếng sâu hơn 25 m, đường kính chỉ 0,5 m.

Công an H.Ba Vì kịp thời cứu người đàn ông rơi xuống giếng sâu hơn 25 m CÔNG AN CUNG CẤP

Đại tướng Tô Lâm cho rằng, sự có mặt kịp thời của các cán bộ, chiến sĩ thể hiện tinh thần dũng cảm, không ngại gian khổ, sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy khi nhân dân gặp nạn, thể hiện rõ tinh thần "lúc dân cần, lúc dân khó, có công an".

"Thay mặt Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an, tôi ghi nhận và biểu dương, khen ngợi các đồng chí Công an xã Hòa Tiến và Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an H.Ba Vì về những hành động dũng cảm, cứu người bị nạn", đại tướng Tô Lâm viết trong thư.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị giám đốc công an 2 địa phương có hình thức khen thưởng, động viên kịp thời cán bộ, chiến sĩ có thành thích trong việc cứu giúp nhân dân gặp nạn nêu trên.