Phim Hàn Quốc ‘Taxi Driver 2’ càng chiếu càng hot

Taxi Driver 2 đang là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc gây chú ý nhất hiện nay POSTER PHIM

Những vụ án chủ yếu dựa trên câu chuyện có thật

Phát sóng từ giữa tháng 2.2023, Taxi Driver 2 (tựa Việt: Ẩn danh 2) nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả Hàn Quốc lẫn quốc tế. Tiếp nối mùa 1, 8 tập đầu tiên của mùa 2 tác phẩm vẫn giữ mạch phim nhanh, dồn dập cùng loạt vụ án lấy "chất liệu" từ đời thật.

Taxi Driver 2 mở đầu bằng cảnh nam chính Kim Do Ki (Lee Je Hoon đóng) xử lý các tên tội phạm điều hành phòng chat sex gây chấn động dư luận. Chi tiết xoay quanh vụ án khiến khán giả liên tưởng ngay đến scandal "Phòng chat thứ N" nổ ra năm 2020 - 2021 ở xứ kim chi.

Phim có nhiều cảnh hành động gay cấn POSTER PHIM

Ở các tập sau, bộ phim tiếp tục khai thác những tình huống quen thuộc với công chúng Hàn Quốc, từ chuyện triệt phá đường dây buôn người - đánh bạc bất hợp pháp ở nước khác, nạn tham nhũng, vụ chiếm đoạt tài sản người già cho đến tình trạng bắt cóc, bạo hành và lợi dụng trẻ em lừa đảo.

Hai tập gần đây nhất, Taxi Driver 2 gây sốc với câu chuyện về giáo phái có tên là Sunbaek do "cha xứ" Ok Joo Man (Ahn Sang Woo) thành lập. Tự xưng là "đức cha", Ok Joo Man không chỉ thao túng tâm lý tín đồ mà còn chà đạp lên đức tin của họ nhằm chiếm đoạt tiền bạc của cải để phục vụ cho nhu cầu cá nhân của hắn.

Tình tiết về giáo phái bí ẩn trong phim giống một số giáo phái có thật ngoài đời POSTER PHIM

Lòng tham không đáy và tội ác của Ok Joo Man khiến nhiều gia đình bị chia cắt, tán gia bại sản. Sunbaek cùng Ok Joo Man chỉ bị hủy hoại khi nhóm của Kim Do Ki ra tay. Theo khán giả, vụ của giáo phái giả Sunbaek có nhiều điểm tương đồng với một số giáo phái nhạy cảm gây nhức nhối xã hội Hàn Quốc trong những năm gần đây.

Taxi Driver 2 gói gọn mỗi vụ án trong 2 tập. Biên kịch tinh tế đưa những câu chuyện bi kịch có thật ngoài đời đi đến kết thúc có hậu. Trong phim, phần lớn kẻ xấu bị trừng phạt nặng nề và người tốt đều nhận được sự tốt đẹp, điều không phải lúc nào cũng xảy ra ngoài đời. Đồng thời, bộ phim cũng khéo léo lên án kẽ hở của luật pháp Hàn Quốc góp phần để cái ác phát triển.

Nhóm Taxi cầu vồng phối hợp với Kim Do Ki giải quyết các vụ án

Diễn xuất đồng đều của dàn diễn viên

Qua một nửa chặng đường phát sóng, rating Ẩn danh 2 liên tục tăng mạnh. Tập phim mới nhất (tập 8) đạt tỷ suất người xem 16% trên toàn quốc và cũng là tập phim có rating cao nhất kể từ khi phim chiếu đến nay. Bên cạnh nội dung hấp dẫn, Taxi Driver 2 còn quy tụ dàn sao Hàn diễn xuất tốt, giúp các nhân vật trở nên sống động trên màn ảnh nhỏ.

Lee Je Hoon có màn hóa thân xuất sắc thành Kim Do Ki. Anh thể hiện được sự kiên quyết, dũng cảm, thông minh sắc bén của nhân vật trong những cảnh phá án căng thẳng. Song song đó, nam diễn viên cũng đem đến những tiếng cười thú vị ở các phân đoạn hài hước.

Lee Je Hoon và Pyo Ye Jin hợp tác ăn ý POSTER PHIM

Dàn nhân vật phụ trong nhóm Taxi cầu vồng, gồm Jang Sung Chul (Kim Eui Sung), Ahn Go Eun (Pyo Ye Jin), Choi Kyung Koo (Jang Hyuk Jin), Park Jin Eon (Bae Yoo Ram) cũng được xây dựng tốt. Các diễn viên đều tận dụng được đất diễn để hoàn thành tốt vai trò của mình.

Riêng Shin Jae Ha gây ấn tượng khi đóng vai On Ha Joon bí ẩn, đây là nhân vật mới của mùa 2 Taxi Driver 2. On Ha Joon đứng đầu một tổ chức nguy hiểm, tính cách thâm sâu khó lường. Anh bày tỏ vẻ ngoài thân thiện, vui vẻ nhằm tiếp cận hãng Taxi cầu vồng. Đến tập 8, Kim Do Ki bắt đầu nghi ngờ On Ha Joon.

Shin Jae Ha (phải) một lần nữa đóng vai ác sau Khóa học yêu cấp tốc POSTER PHIM

Nam Goong Min đóng vai khách mời trong các tập phim sắp tới CẮT TỪ CLIP

Trong trailer tập 9 Taxi Driver 2 hé lộ sự xuất hiện của Nam Goong Min, nam diễn viên nổi tiếng với loạt phim Bác sĩ trại giam, Mặt trời đen, Luật sư 1.000 won... Dispatch cho biết nhiều khán giả kỳ vọng vào vai khách mời đặc biệt lần này của Nam Goong Min.

Mùa 2 Taxi Driver do Oh Sang Ho viết kịch bản, Lee Dan làm đạo diễn. Phim quy tụ dàn sao Lee Je Hoon, Kim Eui Sung, Pyo Ye Jin, Jang Hyuk Jin, Bae Yoo Ram… Tác phẩm đang phát sóng trên SBS khung giờ tối thứ sáu, thứ bảy hằng tuần.