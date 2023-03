'Khóa học yêu cấp tốc' kết thúc ngọt ngào, rating lập kỷ lục

Khóa học yêu cấp tốc kết thúc trọn vẹn CẮT TỪ PHIM

Tối 5.3, Khóa học yêu cấp tốc (tựa gốc: Crash Course In Romance) chính thức nói lời tạm biệt khán giả sau gần 2 tháng phát sóng và tạo cơn sốt không nhỏ. Ở tập cuối cùng (tập 16), cặp đôi Choi Chi Yeol (Jung Kyung Ho đóng) và Nam Haeng Seon (Jeon Do Yeon) vượt qua nhiều sóng gió để về bên nhau.

Tập 16 tràn ngập không khí ngọt ngào, lãng mạn giữa Choi Chi Yeol và Nam Haeng Seon. Sau tất cả biến cố, Choi Chi Yeol vẫn là "thầy dạy toán siêu sao" với công việc giảng dạy đầy cảm hứng dành cho học trò. Còn Nam Haeng Seon thành công lấy được chứng chỉ huấn luyện viên thể thao, ước mơ từ lâu của cô.

Jung Kyung Ho - Jeon Do Yeon tạo "phản ứng hóa học" bùng nổ trong suốt 16 tập phim CẮT TỪ PHIM

"Chuyện tình gà bông" của Lee Seon Jae (Lee Chae Min) và Nam Hae E (Roh Yoon Seo) cũng đi đến cái kết có hậu. Hai cô cậu học sinh trung học năm nào đã đậu vào trường đại học danh tiếng và chính thức hẹn hò. Ở tập trước, Lee Seon Jae từng tỏ tình thất bại vì cô bạn chỉ muốn yêu đương khi lên đại học.

Đặc biệt, chi tiết nằm ngoài dự đoán người xem là cảnh Seo Geon Hu (Lee Min Jae) nên duyên với Bang Su A (Kang Na Eon), cô học sinh đanh đá từng ghen ghét với Nam Hae E.

Nam Hae E chấp nhận tình cảm của Lee Seon Jae (ảnh trên), còn cặp đôi trái ngược Seo Geon Hu và Bang Su A (ảnh dưới) khiến khán giả bất ngờ CẮT TỪ PHIM

The Sports Chosun, toàn bộ nhân vật chính diện của Khóa học yêu cấp tốc đều nhận được cái kết tốt đẹp gần như trọn vẹn. Tuy nhiên, tập cuối bộ phim vẫn còn vài điểm chưa được lòng khán giả. Điển hình như chuyện Nam Jae Woo (Oh Eui Sik) và Kim Yeong Joo (Lee Bong Ryun) bất ngờ thành đôi, hay như tình huống bà chị trơ trẽn Nam Haeng Ja (Bae Hae Sun) bỗng dưng thay đổi thái độ diễn ra quá đột ngột, thiếu thuyết phục.

Trước đó, trong tập 15 Khóa học yêu cấp tốc, phân đoạn trợ lý Ji Dong Hui (Shin Jae Ha) nhảy lầu tự sát cũng nổ ra tranh cãi dữ dội. Nhiều dân mạng cho rằng đây là cái kết quá tàn nhẫn đối với Ji Dong Hui, một chàng trai vô tình trở thành người xấu vì quá yêu mến Choi Chi Yeol. Số ý kiến khác bênh vực biên kịch phim, khẳng định Ji Dong Hui phải trả giá cho những hành vi độc ác mà anh gây ra.

Tất cả hiểu lầm, rạn nứt đều được hàn gắn trong tập cuối cùng CẮT TỪ PHIM

Bất chấp hàng loạt quan điểm trái chiều, tập cuối Khóa học yêu cấp tốc vẫn lập kỷ lục rating khủng 17%. Đây là tỷ suất người xem cao nhất của bộ phim kể từ khi phát sóng đến nay. Đồng thời, con số này giúp Khóa học yêu cấp tốc vươn lên hạng 6 trên bảng xếp hạng Phim có rating cao nhất lịch sử đài truyền hình cáp tvN. Năm vị trí đầu tiên trong danh sách lần lượt thuộc về Hạ cánh nơi anh, Reply 1988, Goblin, Quý ngài ánh dương và Chàng hậu.