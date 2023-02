Lý do ‘Khóa học yêu cấp tốc’ có ‘nữ hoàng cảnh nóng’ Jeon Do Yeon gây sốt?

Khóa học yêu cấp tốc được khán giả đón nhận nồng nhiệt POSTER PHIM

Nhẹ nhàng, ngọt ngào và thực tế

Trên màn ảnh và cả ngoài đời, nền giáo dục ở Hàn Quốc đều được miêu tả là tràn đầy sự cạnh tranh khốc liệt. Do đó, từ trước đến nay, nhiều bộ phim khai thác chủ đề này thường đậm màu sắc u tối, với những nhân vật thầy cô giáo hoặc gia sư bất chấp tất cả đưa học trò chiếm ưu thế trong cuộc đua thành tích căng thẳng. Tuy nhiên, Khóa học yêu cấp tốc lại chọn hướng triển khai khác lạ và nhẹ nhàng hơn, cùng các khía cạnh có tốt có xấu có tranh cãi xoay quanh câu chuyện học hành muôn thuở.

Điển hình là hình tượng "thầy dạy toán siêu sao" Choi Chi Yeol (Jung Kyung Ho đóng) được xây dựng là một gia sư có lối giảng dạy truyền cảm hứng. Anh trải qua nhiều biến cố nhưng vẫn giữ vững được tinh thần cống hiến cho "sự nghiệp trồng người" thay vì mãi chứng minh tài năng của mình qua những con số trong học bạ của học trò.

Nam chính Choi Chi Yeol là gia sư nổi tiếng với lối dạy học thú vị và lý tưởng bồi dưỡng học trò về mặt kiến thức lẫn đạo đức POSTER PHIM

Lấy nhân vật trọng tâm là Choi Chi Yeol, mạch phim đi sâu vào mặt trái của căn bệnh thành tích chốn học đường qua những chuyển biến tâm lý lo âu, áp lực đến mức ám ảnh của các cô cậu học sinh lẫn gia đình, đặc biệt là các bà mẹ - những người sẵn sàng "hóa rồ" chỉ vì quyền lợi được học lớp chọn của con cái.

Cứ thế, qua hơn một nửa chặng đường phát sóng Khóa học yêu cấp tốc, những tình huống đời thường về nỗi lo điểm số học tập thi cử được thể hiện sống động và đan xen nhịp nhàng với mối tình ngọt ngào của Choi Chi Yeol - Nam Haeng Seon (Jeon Do Yeon).

Chuyện tình của Choi Chi Yeol và Nam Haeng Seon trải qua không ít sóng gió POSTER PHIM

Tình cảm gia đình của nhà Nam Haeng Seon cũng là điểm sáng của tác phẩm. Khán giả đồng cảm với sự bao dung, đùm bọc vô điều kiện của Nam Haeng Seon dành cho cậu em trai mắc hội chứng tự kỷ Nam Jae Woo (Oh Eui Sik). Ở tập 12, phân đoạn Nam Hae E (Roh Yoon Seo) đứng ra bảo vệ Nam Haeng Seon cũng khiến người xem rơi nước mắt cảm động.

Tình tiết phá án xoắn não

Song hành với câu chuyện lãng mạn, hài hước lẫn thực tế trong Khóa học yêu cấp tốc là những tình tiết xoay quanh các vụ án mạng bí ẩn. Ở các tập gần đây, tên sát nhân liên tiếp hại người bằng viên bi sắt, ra tay một cách dứt khoát cho thấy thái độ đầy hận thù với nạn nhân.

Khán giả nghi vấn Ji Dong Hui có liên quan đến những vụ án trong các tập phim gần đây POSTER PHIM

Chân dung thủ phạm trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nhiều người đang nghi ngờ Lee Hui Jae (Kim Tae Jung) - anh trai của Lee Sun Jae (Lee Chae Min), chính là kẻ giết người. Song, hai tập phim mới nhất được đẩy lên cao trào khi các manh mối bất ngờ nghiêng về phía trợ lý Ji Dong Hui (Shin Jae Ha).

Màn tái xuất ấn tượng của 'nữ hoàng cảnh nóng' Jeon Do Yeon

Khóa học yêu cấp tốc là bộ phim hài - lãng mạn hiếm hoi mà Jeon Do Yeon tham gia trong suốt sự nghiệp diễn xuất hơn 30 năm của mình. Và với tác phẩm này, Ảnh hậu Cannes 2007 để lại dấu ấn mạnh mẽ khi hóa thân thành một Nam Haeng Seon đơn thuần, gần gũi, tính cách sôi nổi và đầy nghị lực.

Jeon Do Yeon được mệnh danh là "nữ hoàng cảnh nóng nghệ thuật" với hàng loạt tác phẩm có cảnh 18+ tạo được tiếng vang. Nữ diễn viên bộc lộ trọn vẹn phong thái ngập tràn năng lượng sống của nhân vật Nam Haeng Seon POSTER PHIM

Đến với Nam Haeng Seon, Jeon Do Yeon tinh tế rũ bỏ được nét cá tính mạnh mẽ quyền lực cùng dáng vẻ trầm ngâm đầy suy tư dồn nén của các vai diễn gần đây mà cô thể hiện. Thay vào đó, minh tinh 7X đem tới một Nam Haeng Seon duyên dáng, cuốn hút ở tuổi U.40 sống động trên màn ảnh nhỏ.

Khán giả cũng thích thú trước tương tác đáng yêu giữa Jeon Do Yeon và bạn diễn Jung Kyung Ho trong phim. Trong hai tập Khóa học yêu cấp tốc gần nhất, "phản ứng hóa học" của cặp đôi bùng nổ với cảnh hôn lãng mạn và những cử chỉ quan tâm dành cho đối phương.

Phân đoạn tình tứ của hai diễn viên trong tập 12 phim Khóa học yêu cấp tốc CẮT TỪ CLIP

Ngoài Jeon Do Yeon và Jung Kyung Ho, Khóa học yêu cấp tốc còn quy tụ dàn sao Hàn kỳ cựu Oh Eui Sik, Jang Young Nam… và các gương mặt trẻ triển vọng như Roh Yoon Seo, Lee Chae Min, Lee Min Jae, Kang Na Eon. Phim do Yoo Je Won làm đạo diễn, Yang Hee Seung viết kịch bản. Rating tập 12 đạt 13,5%, đây cũng là mức tỷ suất người xem cao nhất của bộ phim kể từ khi phát sóng đến nay.