Rating phim Hàn ‘Khóa học yêu cấp tốc’ tăng gấp 3 lần

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc Khóa học yêu cấp tốc gây sốt

Khóa học yêu cấp tốc đang chứng minh đây chính là bộ phim truyền hình Hàn Quốc gây chú ý nhất hiện giờ với tốc độ tăng rating chóng mặt. Tập mới nhất chiếu tối 29.1 đã bức phá lên 2 con số, chạm mốc 11%.



Vậy là sau 6 tập, tỷ suất người xem Khóa học yêu cấp tốc đã tăng gần gấp 3 lần, từ 4% lên đến 11%. Đồng thời, đây cũng là rating cao nhất của bộ phim từ khi phát sóng đến nay.

"Phản ứng hóa học" giữa Jung Kyung Ho và Jeon Do Yeon bùng nổ trong các tập phim mới nhất

Trên mạng xã hội, Khóa học yêu cấp tốc cũng là chủ đề được bàn luận sôi nổi. Theo bảng xếp hạng top phim được bàn luận nhiều nhất của Good Data Corporation, tác phẩm đang đứng đầu. Hai diễn viên chính là Jung Kyung Ho và Jeon Do Yeon cũng lần lượt đạt hạng nhất, nhì trong danh sách diễn viên truyền hình hot nhất hiện nay.

Khán giả nhận định Khóa học yêu cấp tốc nhiều khả năng sẽ lập kỷ lục rating cho kênh cáp tvN với diễn biến hấp dẫn như các tập gần đây. Khi mối quan hệ giữa cặp đôi "oan gia ngõ hẹp" của Choi Chi Yeol (Jung Kyung Ho đóng) và Nam Haeng Seon (Jeon Do Yeon) dần phát triển theo hướng tích cực, đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả.

"Cặp đôi gà bông" Nam Hae E (Roh Yoon Seo) - Lee Sun Jae (Lee Chae Min) chiếm cảm tình người xem

Ở tập phim mới nhất, Choi Chi Yeol và Nam Haeng Seon gỡ bỏ hầu hết các hiểu lầm cũng như cảm thông hơn cho những nỗi khổ của đối phương. Tuy nhiên, trong những khoảnh khắc cuối tập 6, Choi Chi Yeol đối mặt với nguy cơ bị lộ bí mật dạy kèm cho Nam Hae E (Roh Yoon Seo), con gái nuôi của Nam Haeng Seon.

Khóa học yêu cấp tốc thu hút khán giả nhờ cốt truyện thú vị và các tình tiết hài hước lãng mạn, xoay quanh chuyện tình giữa giảng viên dạy Toán nổi tiếng Choi Chi Yeol và bà mẹ đơn thân Nam Haeng Seon. Vấn nạn chạy đua thành tích trong học tập, thi cử và áp lực điểm số của các học sinh trung học thời nay cũng được tác phẩm khắc họa chi tiết.

Khóa học yêu cấp tốc có nhiều cảnh quay cảm động

Khóa học yêu cấp tốc của biên kịch Yang Hee Seung. Phim dài 16 tập và do Yoo Je Won làm đạo diễn. Bộ phim quy tụ dàn sao Hàn Jung Kyung, Jeon Do Yeon, Roh Yoon Seo, Oh Eui Sik, Lee Bong Ryun, Shin Jae Ha… Crash Course in Romance đang phát sóng tối thứ 7 - chủ nhật hằng tuần trên tvN.