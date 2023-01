‘Siêu nhóm nhạc’ GOT the Beat có BoA, Taeyeon gây thất vọng

fb nv

Đầu năm 2023, GOT the Beat đánh dấu màn tái xuất với mini album Stamp On It và ca khúc chủ đề cùng tên. Tuy nhiên, Stamp On It lại là bước thụt lùi lớn của nhóm so với sản phẩm âm nhạc đầu tay Step Back về mặt chất lượng lẫn hiệu ứng đón nhận từ công chúng.

Theo Allkpop, Stamp On It không đạt thành tích cao như Step Back trên các bảng xếp hạng nhạc số Hàn Quốc. Thậm chí, lượt nghe trực tuyến của Stamp On It còn kém hơn nhất nhiều so với Step Back.

Bên cạnh đó, lượt xem MV Stamp On It trên YouTube cũng tăng rất chậm, chỉ cán mốc 6,5 triệu lượt xem sau gần 2 tuần phát hành (tính đến chiều 28.1). Đây là con số rất thất vọng đối với “siêu nhóm nhạc” GOT the Beat của công ty giải trí nổi tiếng SM Entertainment.

Trên các phương tiện truyền thông, Stamp On It cũng nhận về hàng loạt lời chê bai. Nhiều khán giả thẳng thắn mỉa mai bài hát không bắt tai, khó nghe và ca từ sáo rỗng.

Những bình luận gây chú ý: “Lý do Stamp On It thất bại là vì chẳng hề hay”, “Bài hát này tệ thật sự, dù cho tôi là fan đi nữa thì không thể nghe nổi”, “GOT the Beat chẳng có vấn đề gì cả, chỉ là bài hát dở thôi”, “Không công bằng cho nhóm khi lại nhận phải bài hát tệ thế này”, “Tôi ghét từ phần lời cho đến giai điệu, tất cả đều quá dở”, “Đây quả là bài hát kém nhất rồi”… Đồng thời, không ít dân mạng khẳng định GOT the Beat có thể tỏa sáng hơn trong lần trở lại này nếu được chọn ca khúc phù hợp.

GOT the Beat (GOT: Girls On Top) là một dự án âm nhạc đặc biệt của SM Entertainment. GOT the Beat cũng được gọi là “siêu nhóm nhạc nữ” khi quy tụ dàn sao Kpop đình đám trực thuộc SM Entertainment, gồm “nữ hoàng Kpop” BoA, Taeyeon và Hyoyeon (nhóm SNSD), Wendy và Seulgi (Red Velvet), Karina và Winter (Aespa).

Tháng 1.2022, GOT the Beat “lên sàn” với Step Back. Sản phẩm âm nhạc debut của nhóm hứng “gạch đá” vì khó nghe, ca từ lỗi thời...

Một năm sau, GOT the Beat tái xuất cùng Stamp On It và cũng bị chê bai tương tự. Stamp On It được ra mắt lần đầu thông qua concert SM Town Live 2023: SMCU Palace@Kwangya diễn ra online vào ngày 1.1.

Với việc liên tiếp gây thất vọng với sản phẩm âm nhạc Step Back và Stamp On It, GOT the Beat bị kêu gọi rã nhóm.