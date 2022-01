Vừa ra mắt, 'siêu nhóm nhạc' GOT The Beat đã nhận ý kiến trái chiều

Những ngày qua, thông tin “ông lớn” SM Entertainment thành lập “siêu nhóm nhạc nữ” GOT The Beat - nằm trong dự án âm nhạc đặc biệt Girls On Top (GOT), đã khiến cộng đồng người hâm mộ không khỏi xôn xao.

Với đội hình gồm các thành viên tài năng và xinh đẹp như “nữ hoàng Kpop” BoA, Taeyeon - Hyoyeon (SNSD), Wendy - Seulgi (Red Velvet), Karina - Winter (Aespa), GOT The Beat nhận được nhiều sự kỳ vọng từ khán giả. Nhóm lần đầu tiên lộ diện trước công chúng thông qua sân khấu đặc biệt Step Back, nằm trong buổi hòa nhạc trực tuyến SM Town Live 2022: SMCU Express @Kwangya hôm 1.1 vừa qua.

Trong khi nhiều người hào hứng trước màn ra mắt chính thức của GOT The Beat, thì lời bài hát Step Back của nhóm lại dính phải tranh cãi và trở thành chủ đề bàn tán trên các trang mạng xã hội Hàn Quốc.

Được biết, ngay khi tên dự án GOT (viết tắt của Girls On Top) được công bố, nhiều người đã mong đợi nhóm sẽ mang đến một ca khúc mạnh mẽ, truyền năng lượng cho nữ giới giống như những “girl crush” thực thụ. Tuy nhiên, thay vì vậy, Step Back lại mô tả việc những cô gái hạ bệ lẫn nhau, để tranh giành người đàn ông họ yêu. Nhiều người cho rằng lời bài hát được viết quá cẩu thả và đang chống lại nữ quyền.

Những ca từ đang nhận phản ứng dữ dội có nội dung như: “Cô gái, bạn đang nhìn đi đâu vậy? Bạn nghĩ bạn là ai mà dám qua mặt tôi? Tốt hơn là bạn nên ngậm miệng lại và lùi ra đi”, “Chắc bạn cũng phải tán tỉnh, gạ gẫm người ta nhiều lắm” và “Lùi lại và biến khỏi mắt tôi, đồ ngớ ngẩn”...

Cư dân mạng chê bai ca từ của bài hát là lỗi thời và có tính độc hại cao. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng với SM Entertainment vì đã không chọn một tác phẩm hay hơn cho thần tượng của họ. Thậm chí có người còn cáo buộc công ty chỉ đang “lợi dụng” năng lực và ngoại hình của các thành viên. Họ không khỏi thắc mắc rằng các nữ thần tượng cảm thấy thế nào khi trình diễn một bài hát có ca từ như thế.





Không chỉ vậy, những người khác còn cho rằng giai điệu Step Back quá khó nghe do có nhiều nốt cao dồn dập. Mọi người cũng nhận định ca khúc này thiếu yếu tố gây nghiện, lộn xộn và giống như được ghép lại từ nhiều bài hát khác nhau.

Nhiều người đã nhanh chóng để lại bình luận: “Giai điệu bài hát đã tệ mà lời của nó còn tệ hơn”, “Ca từ sến sẩm và hạ thấp phụ nữ”, “Đây có phải là trò đùa đầu tiên trong năm không?”, “Không biết họ cảm thấy thế nào khi hát theo ca từ như vậy”, “Tên Girls On Top nhưng không thấy đỉnh cao ở chỗ nào cả. Họ chỉ đang hạ bệ phụ nữ và tranh giành đàn ông”...

Mặt khác, cũng có nhiều ý kiến khen ngợi các cô gái GOT The Beat: “Các thành viên thật sự rất tài năng”, “Sự kết hợp đầy bất ngờ giữa giọng hát và ngoại hình, đặc biệt là khi Seulgi và Taeyeon đứng ở trung tâm sân khấu”, “Tôi thích bài hát này”, “Nốt cao của Taeyeon và Wendy thật tuyệt”, “Rõ ràng là lúc đầu tôi không thích, nhưng giờ tôi đã nghiện bài này rồi”...

Trước đó, hôm 27.12.2021, SM Entertainment thông báo rằng một phiên bản nữ của Super M sẽ được thành lập, với tên gọi Girls On Top (GOT). Trong đó, những nữ thần tượng sẽ kết hợp thành nhiều nhóm nhỏ theo từng chủ đề và mang màu sắc khác nhau. GOT The Beat chính là nhóm mở màn cho dự án đặc biệt này. Nhiều người suy đoán rằng hình thức hoạt động của Girls On Top có thể giống NCT, với một đội hình luân phiên thay đổi theo từng concept nhất định.

Ca khúc Step Back của GOT The Beat chính thức được phát hành trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến vào chiều 3.1.