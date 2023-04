‘Taxi Driver 2’ phá kỷ lục rating với vụ án giống scandal của Seungri

Rating phim Taxi Driver 2 liên tục tăng mạnh POSTER PHIM

Hai tập phim mới nhất Taxi Driver 2 đánh dấu màn tái xuất của Kim Do Ki (Lee Je Hoon đóng) sau khi tưởng chừng như đã bị sát hại trong vụ nổ xe hơi ở cuối tập 10. Đúng như dự đoán của phần lớn người xem, Kim Do Ki và các đồng đội trong nhóm Taxi cầu vồng đã dựng nên vở kịch "giả chết" để dụ đám tội phạm lộ diện.

Sau quá trình âm thầm điều tra, cả nhóm xác định On Ha Joon (Shin Jae Ha) là kẻ tình nghi lớn nhất. Lần theo dấu vết On Ha Joon, Kim Do Ki cùng cộng sự phát hiện sự liên kết đáng ngờ giữa đối tượng này với một câu lạc bộ bí ẩn có tên Black Sun. Và Kim Do Ki một lần nữa quyết tâm tự dấn thân vào nguy hiểm để điều tra.

Kim Do Ki phát hiện Black Sun là câu lạc bộ có nhiều tệ nạn POSTER PHIM

Tập 11 và 12 Taxi Driver 2 gây sốc với những góc tối của Black Sun như: chi phí ăn chơi xa xỉ, bảo vệ bạo lực dã man, khách dùng chất cấm, hối lộ cảnh sát, nghệ sĩ thác loạn… Đặc biệt, loạt tình tiết trên khiến hầu hết khán giả liên tưởng ngay đến lùm xùm của club Burning Sun và Seungri từng gây chấn động dư luận xứ kim chi vào năm 2019.

Thậm chí, người xem nhận ra các tên gọi trên phim cũng có sự "gợi ý" đến scandal của cựu thành viên Big Bang. Điển hình như tên club Black Sun tương đồng với Burning Sun ngoài đời, hay như nhân vật ca sĩ thần tượng Victor trong phim được cho là viết tắt của từ Victory (tiếng Việt là chiến thắng, ý nghĩa nghệ danh của Seungri).

Nhân vật Victor được cho là mô phỏng theo Seungri POSTER PHIM

Dân mạng còn nhận xét tạo hình của nhân vật Victor (Ko Gun Han đóng) giống Seungri. Theo Osen, khán giả hy vọng vụ án này của Taxi Driver 2 sẽ có cái kết khác, hợp lý hơn kết thúc ngoài đời. Ở đời thật, Seungri nhận bản án 18 tháng tù vì 9 tội danh: mại dâm, môi giới mại dâm, đánh bạc, tham ô, vi phạm Đạo luật Giao dịch ngoại hối, vi phạm Đạo luật về Tội phạm tình dục.... Tháng 2 năm nay, Seungri ra tù.

Hai tập phim Taxi Driver 2 xoay quanh vụ án Black Sun đều đạt rating ấn tượng. Tỷ suất người xem tập 11 Ẩn danh 2 cán mốc 14,5% tại Hàn Quốc. Còn tập 12 đột phá lên 18,3%, mức rating cao nhất mà phim đạt được kể từ khi phát sóng đến nay. Đây cũng là rating cao kỷ lục của cả hai mùa phim Taxi Driver.

Phim lôi cuốn khán giả nhờ nhiều tình huống kịch tính nghẹt thở đan xen những khoảnh khắc, câu thoại hài hước POSTER PHIM

Taxi Driver 2 lên án những khía cạnh xấu xí của xã hội hiện giờ POSTER PHIM

Đặc biệt, trước mỗi tập, ê kíp Taxi Driver 2 luôn khẳng định rằng tình tiết, nhân vật trong phim đều là hư cấu, Dù vậy, khán giả dễ dàng nhận ra tất cả vụ án trong tác phẩm lấy "chất liệu" từ đời thật, từ điều hành phòng chat sex, triệt phá đường dây buôn người - đánh bạc bất hợp pháp ở nước khác, nạn tham nhũng, chiếm đoạt tài sản người già cho đến tình trạng bắt cóc đến bạo hành và lợi dụng trẻ em lừa đảo…

Taxi Driver dựa trên truyện tranh mạng Mobeomtaxi (The Deluxe Taxi) do Carlos sáng tác và Lee Jae Jin minh họa. Mùa 2 tác phẩm được Lee Dan làm đạo diễn. Phim quy tụ dàn sao Hàn như Lee Je Hoon, Kim Eui Sung, Pyo Ye Jin, Jang Hyuk Jin, Bae Yoo Ram… Taxi Driver 2 đang phát sóng trên SBS khung giờ tối thứ sáu, thứ bảy hằng tuần.