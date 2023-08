Phim mới của biên kịch 'Penthouse' tung teaser 'nổi da gà'

Teaser phim 7 Escape có nhiều cảnh hành động, rượt đuổi CẮT TỪ CLIP

Đài SBS gây chú ý khi bất ngờ tung thêm teaser 7 Escape, hé lộ nhiều cảnh u ám, dồn dập ngộp thở xoay quanh một xã hội hiện đại tàn khốc đầy rẫy sự dối trá và dục vọng. Trong đó, những nhân vật sẵn sàng làm bất cứ điều gì để đạt được thành công và ham muốn của bản thân.

Theo Star News (Hàn Quốc), đoạn video nhá hàng mới nhất của 7 Escape khiến nhiều người xem nổi da gà, chuẩn bị sẵn tinh thần chứng kiến màn ra mắt của dàn nhân vật phản diện vượt xa sức tưởng tượng, không chỉ lạnh lùng, tàn nhẫn mà còn điên rồ.

Các nhân vật trong phim có nhiều ham muốn xấu xa và hành động bất chấp CẮT TỪ CLIP

Trước đó, teaser đầu tiên của 7 Escape gợi cảm giác tò mò với cảnh nhóm người sợ hãi lẫn tuyệt vọng chạy trốn khi nhận ra có thể sẽ mất mạng ngay trên một hòn đảo xinh đẹp và bí ẩn. Trận chiến sinh tồn trở nên mất nhân tính và tàn bạo khi nhóm người cố gắng chiến đấu, thậm chí là sát hại lẫn nhau để trở thành một trong bảy người sống sót cuối cùng. Vì bản thân, họ chấp nhận trở thành kẻ hại người còn hơn biến thành nạn nhân bị giết.

Dựa trên thông tin gửi đến báo chí Hàn Quốc, nội dung 7 Escape xoay quanh bảy người bị cuốn vào vụ mất tích bí ẩn của một cô gái trẻ. Đặc biệt, khác với phần lớn dự án khác, phim lại tập trung vào nhân vật phản diện với những ham muốn xấu xa đáng sợ. Điều thú vị là 7 Escape nhiều khả năng sẽ có nhiều mùa tiếp theo như sê ri Penthouse.

7 Escape được kỳ vọng sẽ gây sốt như Penthouse POSTER PHIM

7 Escape là dự án đánh dấu màn trở lại của biên kịch Kim Soon Ok, người đứng sau loạt phim Sự quyến rũ của người vợ, Hoàng hậu cuối cùng, Cuộc chiến thượng lưu (The Penthouse: War in life)… Đồng thời, 7 Escape cũng tác phẩm thứ ba mà Kim Soon Ok cùng đạo diễn Joo Dong Min hợp tác. Bộ đôi này từng làm việc chung trong Hoàng hậu cuối cùng và Penthouse.

Đặc biệt, 7 Escape cũng quy tụ dàn sao Hàn từng đóng Penthouse là Uhm Ki Joon, Yoon Jong Hoon, Shin Eun Kyung, Jo Jae Yoon… Cùng một "mẹ đẻ", xây dựng hệ thống theo mùa và có cả dàn diễn viên giống nhau, nên 7 Escape không tránh khỏi sự so sánh với Penthouse. 7 Escape có sự góp mặt của Uhm Ki Joon, Hwang Jung Eum, Lee Joon, Lee Yoo Bi, Shin Eun Kyung, Yoon Jong Hoon, Jo Yoon Hee, Jo Jae Yoon… Tác phẩm dự kiến phát sóng từ ngày 15.9 trên đài SBS.