Tập 15 'Taxi Driver 2': Lee Je Hoon bị đánh hội đồng trong tù

Kim Do Ki gặp nguy hiểm trong tập 15 Taxi Driver 2 POSTER PHIM

Tập 15 Taxi Driver 2 cho khán giả thấy sự tàn độc và mưu mô của tên trùm phản diện (Park Ho San). Hắn chủ động xuất hiện nhờ vả Kim Do Ki cùng nhóm Taxi cầu vồng giải cứu người thân trong tù. Không mất quá lâu để Kim Do Ki và bộ đôi Choi Kyung Koo (Jang Hyuk Jin), Park Jin Eon (Bae Yoo Ram) thành công xâm nhập vào nhà tù thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là cái bẫy do chính tên trùm này dựng lên nhằm hãm hại Kim Do Ki. Song, Kim Do Ki và các đồng đội Taxi cầu vồng cũng đã âm thầm phát hiện ra âm mưu này, tương kế tựu kế phản kích.

Tập áp chót Taxi Driver 2 có nhiều cảnh bạo lực, máu me POSTER PHIM

Dù vậy, Kim Do Ki cũng phải trải qua quãng thời gian bị đánh hội đồng dã man trong tù, do tên trùm và đám đàn em On Ha Joon (Shin Jae Ha) gây ra. Kim Do Ki may mắn sống sót với khả năng đánh đấm vượt bậc, nhưng chịu nhiều thương tích. Ở cuối tập 15, anh còn bị On Ha Joon cầm súng đe dọa.

Cũng trong tập áp chót Taxi Driver 2, lý do đẩy kẻ phản diện đáng ghét On Ha Joon trở nên tha hóa được thể hiện rõ thông qua những đoạn hồi ức bi thương của hắn với tên trùm. Đặc biệt, trong teaser tập cuối, On Ha Joon còn bất ngờ biết được nhiều bí mật điên rồ, khiến anh quyết định chuyển sang hợp tác với Kim Do Ki.

Bộ phim lôi cuốn người xem ở các tập cuối POSTER PHIM

Màn đấu trí căng não của hai phe đẩy mạch phim lên cao trào CẮT TỪ PHIM

Sự thay đổi của On Ha Joon hứa hẹn đem đến nhiều tình tiết kịch tính hơn trong tập 16 bộ phim. Bên cạnh đó, khán giả rất mong chờ hai nhân vật khách mời do Kim So Yeon và Moon Chae Won đóng. Tập 15 Taxi Driver 2 đạt rating 15,7% tại Hàn Quốc.

Mùa 2 tác phẩm do Lee Dan làm đạo diễn. Phim quy tụ dàn sao Hàn như Lee Je Hoon, Kim Eui Sung, Pyo Ye Jin, Jang Hyuk Jin, Bae Yoo Ram, Shin Jae Ha… Tập cuối Taxi Driver 2 dự kiến dài đến 80 phút, lên sóng vào tối 15.4 trên đài SBS (Hàn Quốc).