Lee Je Hoon suýt chết trong tập 13 ‘Taxi Driver 2’

Lee Je Hoon tiếp tục gây ấn tượng trong mùa 2 Taxi Driver POSTER PHIM

Ở tập 13 Taxi Driver 2, Kim Do Ki và nhóm Taxi cầu vồng vẫn bất chấp nguy hiểm điều tra sâu hơn về những góc tối của câu lạc bộ Black Sun. Trong tập phim này, cả nhóm phát hiện "dịch vụ tình dục" dành cho khách V.I.P diễn ra tại Black Sun quãng thời gian dài.

Tập mới nhất của Taxi Driver 2 miêu tả cụ thể quá trình nhân viên trong club Black Sun chuốc thuốc các cô gái, khiến họ nửa tỉnh nửa mê, không kiểm soát được hành động của mình và nghe lời người khác tự đi đến khách sạn một cách vô ý thức.

Càng về tập cuối, bộ phim ngày càng hấp dẫn POSTER PHIM

Cuối cùng, nạn nhân bị xâm hại và tỉnh dậy trên giường. Trong suốt tập phim này, "dịch vụ tình dục" kinh khủng trên được Black Sun tự hào quảng bá như một sản phẩm đặc trưng lôi kéo nhiều khách hàng lắm tiền bạc và quyền lực có sở thích kỳ quái.

Thậm chí, nhờ có mối quan hệ thân thiết với cảnh sát, Black Sun càng lộng hành hơn. Đặc biệt, màn lách luật tinh vi của Black Sun từ góc máy quay an ninh đến dàn xếp thời gian, địa điểm đã đẩy các nạn nhân vào tình thế bất lợi và khiến nhóm Taxi cầu vồng vô cùng bức xúc.

Go Eun xuất hiện kịp thời cứu Kim Do Ki POSTER PHIM

Chứng kiến các cô gái bị hãm hại, Kim Do Ki đành phải tự ra tay. Sau khi giải cứu thành công một nạn nhân và trừng trị tên thần tượng biến thái Victor (Ko Gun Han), Kim Do Ki tập trung vào việc tìm kiếm những hồ sơ mật cũng như máy ghi âm của thám tử Choi để vạch trần Black Sun.

Trong lúc sắp tìm ra chân tướng vụ việc, Kim Do Ki bị bại lộ thân phận. Rơi vào tình trạng ngấm thuốc mê, anh suýt bị tông xe chết. Khoảnh khắc Kim Do Ki sắp bị ô tô đâm, Go Eun (Pyo Ye Jin) xuất hiện kịp thời và bảo vệ anh. Hai thành viên khác của Taxi cầu vồng là Choi Kyung Koo (Jang Hyuk Jin) và Park Jin Eon (Bae Yoo Ram) cũng liều mình cứu Kim Do Ki.

Kim Do Ki nhiều lần gặp nguy hiểm POSTER PHIM

Mặt khác, Taxi cầu vồng cũng đang truy tìm danh tính phản diện On Ha Joon (Shin Jae Ha). Trong tập 13 Taxi Driver 2, hắn bộc lộ dã tâm lớn, liên kết với người có quyền lực của đội cảnh sát. On Ha Joon hứa hẹn sẽ là đối thủ không dễ đối phó của Kim Do Ki cũng như nhóm Taxi cầu vồng.

Mùa 2 Taxi Driver do Lee Dan làm đạo diễn. Phim quy tụ dàn sao Hàn như Lee Je Hoon, Kim Eui Sung, Pyo Ye Jin, Jang Hyuk Jin, Bae Yoo Ram, Shin Jae Ha… Tập 13 tác phẩm đạt rating 16,1% trên toàn quốc. Tập 14 sẽ chiếu vào tối 8.4 trên đài SBS.