Mỹ nam đóng phản diện liên tiếp trong ‘Khóa học yêu cấp tốc’ và ‘Taxi Driver 2’

Shin Jae Ha gây ấn tượng khi đóng vai phản diện trong hai phim hot Khóa học yêu cấp tốc và Taxi Driver 2

Trong 4 tháng đầu tiên của năm 2023, Shin Jae Ha góp mặt trong hai phim truyền hình Hàn Quốc ăn khách là Khóa học yêu cấp tốc và Taxi Driver 2. Đặc biệt, ở cả hai tác phẩm này, mỹ nam 9X đều đảm nhận vai phản diện.

Ở Khóa học yêu cấp tốc, Shin Jae Ha hóa thân thành Ji Dong Hui, nam trợ lý thân thiết với thầy dạy toán Choi Chi Yeol (Jung Kyoung Ho đóng). Ban đầu, Ji Dong Hui chiếm cảm tình nhờ vẻ ngoài thư sinh, tính cách gần gũi và chăm sóc Choi Chi Yeol chu đáo.

Shin Jae Ha lột tả thành công hai khía cạnh tốt - xấu của Ji Dong Hui trong Khóa học yêu cấp tốc

Tuy nhiên, đến nửa sau tác phẩm, Ji Dong Hui đưa khán giả đi từ ngỡ ngàng này đến bất ngờ khác khi dần dần bộc lộ sự độc ác, ra tay hãm hại người khác. Khán giả đánh giá cao Shin Jae Ha bộc lộ được tâm lý mâu thuẫn của Ji Dong Hui khi bước vào con đường tội lỗi không có lối thoát.

Qua diễn xuất của Shin Jae Ha, Ji Dong Hui của Khóa học yêu cấp tốc cũng nhận được sự cảm thông từ người xem, trở thành nhân vật phản diện vừa đáng ghét vừa đáng thương hiếm hoi trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc đầu năm nay. Cái chết thảm của Ji Dong Hui cũng là chi tiết gây tiếc nuối nhất phim.

Shin Jae Ha đáng sợ trong Taxi Driver 2

Sang mùa 2 Taxi Driver, Shin Jae Ha lại tiếp tục đảm nhận dạng vai "phản diện đội lốt trai ngoan". Trong các tập đầu bộ phim, On Ha Joon của Shin Jae Ha xuất hiện với dáng vẻ thân thiện, đôi khi hậu đậu và luôn bày tỏ sự chân thành khi muốn trở thành bạn của Kim Do Ki (Lee Je Hoon).

Song, tất cả chỉ là vỏ bọc hoàn hảo của On Ha Joon để dễ dàng tiếp cận nhóm Taxi cầu vồng lẫn Kim Do Ki. Thực chất, On Ha Joon chính là kẻ mưu mô xảo quyệt, đứng sau nhiều kế hoạch phạm tội nguy hiểm nhưng bị nhóm của Kim Do Ki phá hỏng.

Khán giả kỳ vọng tên xấu xa On Ha Joon sẽ bị trừng trị trong những tập tiếp theo Taxi Driver 2

Diễn xuất ấn tượng cùng loạt biểu cảm lạnh lùng, ánh mắt sắc bén của Shin Jae Ha luôn đẩy mạch phim Taxi Driver 2 trở nên căng thẳng hơn. Khán giả cũng mong chờ sự bùng nổ của nam diễn viên ở các tập phim sắp tới.

Chia sẻ về hai vai phản diện gây sốt màn ảnh nhỏ Hàn Quốc, Shin Jae Ha tiết lộ anh quay Khóa học yêu cấp tốc và Ẩn danh 2 cùng một thời điểm. Vì tất bật trên trường quay hai dự án này, ngôi sao sinh năm 1993 còn không có thời gian để ngủ. Dù vậy, anh vẫn thể hiện được cốt lõi của nhân vật và câu chuyện phim.

Shin Jae Ha thường đóng vai phụ, phản diện trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc

Shin Jae Ha là nam diễn viên Hàn Quốc khá quen thuộc với khán giả Việt Nam. Trước Taxi Driver 2, ngôi sao Hàn này được biết đến qua loạt vai phụ trong các phim đình đám như Cặp đôi trái ngược, Hồi ức, Khi nàng say giấc, Thám tử ma, Vị khách V.I.P, Gia đình xa lạ… Đặc biệt, năm 2014, Shin Jae Ha từng đóng vai phụ trong phim truyền hình Việt - Hàn Tuổi thanh xuân, cùng Kang Tae Oh, Nhã Phương…