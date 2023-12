Ứng cử viên đáng chú ý còn lại trong bảng đề cử Cặp đôi đẹp nhất của đài MBC là Bae In Hyuk và Lee Se Young của Hôn nhân hợp đồng (The Story of Park's Marriage Contract), tác phẩm xuyên không Hàn Quốc đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Trong phim, Bae In Hyuk đảm nhận nhân vật Kang Tae Ha và Lee Se Young đóng vai Park Yeon Woo