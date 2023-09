Đây là lần đầu tiên Ahn Hyo Seop cùng lúc đóng hai vai khác nhau hoàn toàn trong một bộ phim. Do đó, Thời gian gọi tên em có thể là bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên này. A Time Called You do Kim Jin Won làm đạo diễn, dài 12 tập và chiếu vào ngày 8.9 tới trên Netflix