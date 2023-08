Ahn Hyo Seop gây chú ý với 'Muốn gặp anh' bản Hàn

Ahn Hyo Seop sắp trở lại với A Time Called You POSTER PHIM

Nửa đầu năm nay, Ahn Hyo Seop có màn trở lại ấn tượng với vai bác sĩ Seo Woo Jin trong mùa 3 Người thầy y đức (Dr. Romantic). Phim chiếu trên đài SBS (Hàn Quốc) và nhận phản hồi khả quan cùng rating dao động ở mức 13 - 15%.

Đồng thời, diễn xuất của Ahn Hyo Seop trong Người thầy y đức 3 cũng được đánh giá cao. Anh khắc họa khéo léo tinh thần trách nhiệm, nét trưởng thành và sự hy sinh của nhân vật Seo Woo Jin. "Phản ứng hóa học" giữa Ahn Hyo Seop và Lee Sung Kyung cũng giúp Người thầy y đức thu hút thêm nhiều người xem.

Nam diễn viên trong sự kiện giao lưu với người hâm mộ INSTAGRAM NV

Sau Người thầy y đức 3, Ahn Hyo Seop thực hiện chuỗi sự kiện giao lưu người hâm mộ khắp châu Á mang tên The Present Show - here and now. Đây là fan meeting chính thức đầu tiên của anh kể từ khi ra mắt trong vai trò diễn viên. Theo Newsis (Hàn Quốc), The Present Show - here and now ở nhiều thành phố nhanh chóng "cháy vé" ngay khi mở bán.

Newsis cho hay Ahn Hyo Seop tích cực tham gia đóng góp ý tưởng và dành nhiều thời gian tập luyện cho các màn trình diễn trong The Present Show - here and now. Mỹ nam 9X cũng chiếm trọn tình cảm của fan với lối trò chuyện chân thành và cách thể hiện tình cảm đáng yêu.

Ahn Hyo Seop biểu diễn đầy nhiệt huyết tại fan meeting CHỤP MÀN HÌNH NEWSIS

Bên cạnh đó, Ahn Hyo Seop còn khiến người hâm mộ trầm trồ trước khả năng thanh nhạc và vũ đạo của mình. Sao sê ri Người thầy y đức từng gây sốt với tiết mục nhảy cover ca khúc Vibe của Taeyang (BigBang) & Jimin (BTS) trong fan meeting.

Đặc biệt, vào tháng 9 tới, Ahn Hyo Seop đánh dấu màn tái xuất với phim truyền hình A Time Called You (Thời gian gọi tên em), làm lại từ tác phẩm Muốn gặp anh (Someday or Oneday). Trong A Time Called You, nam diễn viên người Canada gốc Hàn cùng lúc đóng hai vai gồm Ku Yeon Joon và Nam Shi Heon.

Ahn Hyo Seop cùng lúc đóng hai vai trong phim mới POSTER PHIM

Việc hóa thân thành hai nhân vật có tính cách, phong thái, biểu cảm khác nhau trong A Time Called You có thể là bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của Ahn Hyo Seop. Fan cũng đặt nhiều kỳ vọng vào màn thể hiện lần này của nam diễn viên.

A Time Called You kể về Han Joon Hee (Jeon Yeo Bin) luôn mang nỗi đau khổ sau sự ra đi đột ngột của bạn trai Ku Yeon Joon (Ahn Hyo Seop). Một ngày nọ, Han Joon Hee vô tình được trở về quá khứ năm 1998, sống trong cơ thể của nữ sinh Kwon Min Joo và gặp được nam sinh trung học Nam Shi Heon có ngoại hình giống hệt người yêu đã mất.

Mỹ nam 9X hoạt động nghệ thuật chăm chỉ trong năm nay POSTER PHIM

Mới đây, teaser của A Time Called You trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Riêng Ahn Hyo Seop bị mang ra so sánh với Hứa Quang Hán, nam chính bản gốc Muốn gặp anh. Một bộ phận khán giả chê Ahn Hyo Seop không bằng nam chính bản Đài Loan. Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng nên đợi phim phát sóng rồi mới đưa ra nhận định cuối cùng.

A Time Called You do Kim Jin Won làm đạo diễn, dài 12 tập và chiếu vào ngày 8.9 tới. Tác phẩm quy tụ dàn sao Hàn đình đám Ahn Hyo Seop, Jeon Yeo Bin, Kang Hoon…