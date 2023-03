Vì sao nói 2023 là năm của Ahn Hyo Seop?

Năm 2023 này, Ahn Hyo Seop trở lại màn ảnh nhỏ với những bộ phim truyền hình được dự đoán sẽ gây sốt CHỤP MÀN HÌNH NAVER

Quãng thời gian tháng 2 - 4.2022, danh tiếng của Ahn Hyo Seop bùng nổ cùng cơn sốt Hẹn hò chốn công sở (Business Proposal). Trước đó, anh cũng được biết đến với loạt phim truyền hình đình đám như Viên đá bí ẩn, Người thầy y đức 2, Bầu trời rực đỏ…

Tuy nhiên, trong vòng một năm sau khi Hẹn hò chốn công sở kết thúc, Ahn Hyo Seop lại gần như biến mất khỏi màn ảnh, để tập trung hoàn thành vai diễn trong hai dự án là Người thầy y đức 3 (Dr. Romantic 3) và Into Your Time (A Time Called You). Đây cũng là hai bộ phim được công chúng trông ngóng từ khi mới là dự án trên giấy cho đến lúc khởi quay và rục rịch phát sóng trong năm nay.

Và sau gần một năm âm thầm tất bật trên trường quay, Ahn Hyo Seop chuẩn bị có màn tái xuất hoành tráng ở năm 2023 với Người thầy y đức 3 và Into Your Time, hai tác phẩm truyền hình chưa chiếu nhưng đã được khán giả lẫn truyền thông dự báo là sẽ thành công lớn.

Với Người thầy y đức mùa 3, mỹ nam 9X tiếp tục thể hiện nhân vật bác sĩ Seo Woo Jin tài giỏi và đầy tâm huyết với công việc cứu chữa bệnh nhân. Ở mùa 2 phát sóng năm 2020, hình tượng "nam thần áo blouse trắng" chính nghĩa của Ahn Hyo Seop từng tạo cơn sốt không nhỏ.

Ngoài ra, nam diễn viên còn ghi dấu ấn với lối diễn xuất chân thật và tương tác ăn ý với Lee Sung Kyung (vai Cha Eun Jae). Khán giả mong đợi tuyến tình cảm của cả hai sẽ được phát triển theo hướng lãng mạn hơn trong mùa 3.

Sự quan tâm của người xem dành cho Ahn Hyo Seop cũng như Người thầy y đức 3 rất lớn, bằng chứng là tác phẩm luôn được xướng tên trong các bảng xếp hạng Những phim truyền hình Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ bùng nổ trong năm 2023. Đồng thời, trên các phương tiện truyền thông, nhiều dân mạng mong nhân vật Seo Woo Jin của Ahn Hyo Seop được khai thác đa chiều hơn, đem đến những góc nhìn mới về vai trò của nghề y tại xã hội hiện đại.

Trong đoạn teaser mới nhất, bộ phim đề tài y học này cũng gây ấn tượng với những cảnh quay cứu người hoành tráng và chân thật. Mùa 3 Người thầy y đức bắt đầu quay vào nửa cuối tháng 9.2022 và dự kiến ra mắt vào tháng 4 tới trên đài SBS, sau khi Ẩn danh (Taxi Driver 2) kết thúc.

Trong khi đó, Into Your Time mang tính thử thách lớn đối với Ahn Hyo Seop, vì anh cùng lúc đóng hai vai là Gu Yeon Joon - Nam Shi Heon trong tác phẩm. Việc hóa thân thành hai nhân vật có tính cách, phong thái, biểu cảm khác nhau trong cùng một bộ phim có thể là bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của mỹ nam Hẹn hò chốn công sở.

Into Your Time được remake từ phim Someday Or One Day - Muốn gặp anh của Đài Loan. Bộ phim kể về Han Joon Hee (Jeon Yeo Bin) luôn mang nỗi đau khổ sau sự ra đi đột ngột của bạn trai Gu Yeon Joon (Ahn Hyo Seop). Một ngày nọ, Han Joon Hee vô tình được trở về quá khứ, sống trong cơ thể của nữ sinh Kwon Min Joo và gặp được chàng trai Nam Shi Heon có ngoại hình giống hệt người yêu đã mất.

Nhiều fan phiên bản gốc đặt kỳ vọng vào version Hàn Quốc này, dự đoán Ahn Hyo Seop và Jeon Yeo Bin sẽ làm bùng nổ màn ảnh nhỏ tương tự như Hứa Quang Hán - Kha Giai Yến của Muốn gặp anh Đài Loan. Into Your Time được xếp lịch chiếu vào quý 3 năm 2023.