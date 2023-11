Vào đầu năm nay, Khóa học yêu cấp tốc (Crash Course In Romance) trở thành hiện tượng nhờ cốt truyện mới lạ và diễn xuất ấn tượng của Jung Kyung Ho, Jeon Do Yeon. Đặc biệt, cặp sao thể hiện tuyệt vời những cảm xúc yêu đương dồn nén cùng mạch tình cảm ngọt ngào đầy ý nhị và nhẹ nhàng của nhân vật dành cho nhau