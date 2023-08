Tập cuối 'Khách sạn vương giả’ kết thúc viên mãn, Junho và YoonA kết hôn

Junho lịch lãm và YoonA đẹp lộng lẫy ở cảnh hôn lễ cuối phim Khách sạn vương giả CẮT TỪ PHIM

Tập 16 và cũng là tập cuối cùng của Khách sạn vương giả (King The Land) khởi đầu với cảnh Cheon Sa Rang (YoonA đóng) bất ngờ xin thôi việc, rời khỏi khách sạn King gắn bó nhiều năm trời. Sa Rang quyết định thành lập nên một khách sạn do chính mình làm chủ, thực hiện ước mơ cô ấp ủ bấy lâu.

Trước lựa chọn đột ngột của bạn gái, Gu Won (Lee Junho) hoàn toàn ủng hộ khiến Sa Rang xúc động. Tình cảm của cặp đôi ngày càng bền chặt khi Gu Won dành nhiều thời gian đến chăm sóc và động viên người yêu trong thời gian cô khởi nghiệp.

Phần lớn người xem hài lòng với kết thúc có hậu CẮT TỪ PHIM

Cuối cùng, Gu Won cầu hôn Sa Rang và nhận được câu trả lời đồng ý từ cô. Vậy là trải qua những trở ngại về xuất thân, địa vị và sự phản đối, gièm pha từ một số thành phần xung quanh, Gu Won cùng Sa Rang cuối cùng cũng nên duyên vợ chồng. Khách sạn vương giả khép lại với phân đoạn hôn lễ lộng lẫy của cặp đôi trai tài gái sắc.

Ngoài Gu Won cùng Sa Rang, những nhân vật còn lại của King The Land cũng đạt được ước mơ và hạnh phúc của riêng mình. Oh Pyeong Hwa (Go Won Hee) và Lee Ro Woon (Kim Jae Won) yêu đương nồng cháy, Kang Da Eul (Kim Ga Eun) trân trọng bản thân hơn, Noh Sang Sik (An Se Ha) được thăng chức…

Các nhân vật trong tác phẩm đều có cái kết tốt đẹp CẮT TỪ PHIM

Bên cạnh đó, mối quan hệ lạnh nhạt giữa các thành viên trong gia tộc Gu của tập đoàn King cũng dần được hâm nóng. Thậm chí những nhân viên dưới trướng tập đoàn còn nhận được chế độ đãi ngộ tốt nhờ chiến lược lãnh đạo của Gu Won.

Cái kết Khách sạn vương giả tràn đầy không khí ngọt ngào, tươi vui và làm hài lòng khán giả. Tập cuối tác phẩm đạt rating 13,8% trên toàn quốc, lập kỷ lục là tỷ suất người xem cao nhất của phim. Con số này giúp King the Land gia nhập danh sách những dự án chiếu trên kênh cáp JTBC có thành tích rating khá tốt.

Màn hợp tác trên màn ảnh đầu tiên của Junho và YoonA để lại dấu ấn tốt trong lòng khán giả POSTER PHIM