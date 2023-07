Junho và YoonA gây sốt với cảnh hôn dưới nước trong ‘King the land’

Cảnh hôn đầu tiên của Lee Junho và YoonA trong King the Land CẮT TỪ PHIM

Tối 9.7, tập 8 của King the Land (Khách sạn vương giả) đến với khán giả, đánh dấu bộ phim chính thức đi qua nửa chặng đường phát sóng. Tập phim mới nhất tiếp tục xoay quanh chuyện tình ngọt ngào lẫn hài hước của tổng tài Gu Won (Lee Junho đóng) và cô nhân viên khách sạn Cheon Sa Rang (YoonA).

Trong tập này, Gu Won và Cheon Sa Rang chính thức xác định tình cảm dành cho nhau bằng nụ hôn say đắm dưới vòi phun nước chữa cháy. Không gian nước tuôn xối xả đầy ướt át càng khiến khoảnh khắc ôm hôn của họ thêm lãng mạn.

Phân đoạn tình cảm của cả hai gây sốt CẮT TỪ PHIM

Cảnh tình cảm của Junho và YoonA trong tập 8 King the Land được chia sẻ rầm rộ thu hút hàng loạt bình luận. Nhiều người xem tiết lộ cảm thấy rung động lẫn phấn khích sau khi chứng kiến màn chạm môi tình tứ của hai diễn viên trên màn ảnh nhỏ.

Trang Allkpop tổng hợp các ý kiến phấn khích của dân mạng: "Gu Won và Sa Rang đã hôn nhau rồi. Thật điên rồi. Tôi cảm thấy như mình sắp phát khùng", "Trời ơi, tuyệt vời", "Ở giữa cảnh, lúc họ ngừng hôn và nhìn nhau, trông thật là quyến rũ. Cả hai có vẻ khá vất vả vì vòi phun nước. Thật buồn cười khi nước cứ trút xuống người họ", "Cả phân đoạn đẹp giống như poster webtoon vậy", "Một cảnh hôn giữa thành viên 2PM và Girls’ Generation. Quá diệu kỳ"…

Khán giả khen ngợi diễn xuất tự nhiên của Junho và YoonA trong những phân đoạn tình tứ CẮT TỪ PHIM

Ngoài ra, người hâm mộ cũng tán thưởng tương tác tự nhiên của Junho và YoonA trong cảnh hôn nói riêng cũng như toàn bộ phân đoạn tình cảm nói chung trong King the Land. Khán giả kỳ vọng cặp đôi có thêm nhiều cảnh phim nóng bỏng hơn nữa ở các tập sau.

"Phản ứng hóa học" của cặp diễn viên chính bùng nổ, rating King the Land cũng tăng mạnh. Tập 8 đạt rating 12,3%, lập kỷ lục là tập phim có tỷ suất người xem cao nhất kể từ khi tác phẩm phát sóng đến nay.

Nhiều fan mong mỏi Junho và YoonA có thêm nhiều cảnh tình cảm ở các tập tiếp theo POSTER PHIM

King the Land chiếu tối thứ bảy, chủ nhật hằng tuần trên kênh cáp JTBC. Bộ phim truyền hình hài lãng mạn ăn khách này do Choi Rom viết kịch bản và Im Hyun Wook đảm nhận vai trò đạo diễn. Tác phẩm quy tụ dàn sao Hàn: Junho, YoonA, Go Won Hee, Kim Ga Eun, Kim Jae Won…