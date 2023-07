Rộ tin bộ đôi ‘King The Land’ YoonA và Junho hẹn hò

Hôm 3.7, theo The Proof, YoonA và Junho đã hẹn hò trước khi họ bắt đầu quay bộ phim truyền hình hài lãng mạn của đài JTBC King The Land. Có thông tin cho rằng cả hai tham gia dự án cùng nhau vì họ đã hẹn hò.

YoonA và Junho hiện là hai diễn viên chính trong phim truyền hình King The Land ALLURE

Trước khi gây chú ý với vai trò diễn viên chính của King The Land, Lee Junho (2PM) và YoonA (SNSD) được biết đến là hai thần tượng đình đám của Kpop, là bạn bè lâu năm của nhau. Cùng sinh năm 1990, hai nghệ sĩ bằng tuổi nhau và ra mắt làng giải trí gần như cùng thời điểm với 2PM (2008) và SNSD (2007). Kể từ đó, bên cạnh tư cách nghệ sĩ trình diễn, Junho và YoonA đều thành công khi chuyển hướng sang vai trò "thần tượng diễn xuất". Không chỉ vậy, hai nhóm nhạc 2PM và SNSD cũng từng có giai đoạn hợp tác chung, xuất hiện cùng nhau trong các chương trình truyền hình thực tế, là tiền đề để xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè thân thiết.

Junho và YoonA thường xuyên được khán giả khen ngợi đẹp đôi và tích cực "đẩy thuyền" mỗi lần xuất hiện chung. Cả hai nhận được nhiều đánh giá tích cực khi thể hiện màn nhảy đôi đầy tình tứ và bùng nổ "phản ứng hóa học" với vai trò MC dẫn dắt chương trình trao giải cuối năm Gayo Deajun của đài MBC trong 2 năm liên tiếp, kể từ 2021.

YoonA và Junho có nhiều điểm chung, vốn được người hâm mộ "đẩy thuyền" từ lâu INSTAGRAM JUNHO

Cũng vì thế, họ được chọn là cặp đôi lý tưởng mà mọi người mong muốn được thấy xuất hiện cùng nhau trong phim nhiều nhất. Cuối cùng, Junho và YoonA đã thỏa lòng mong ước của người hâm mộ khi nên duyên trong King The Land. "Phản ứng hóa học" của cặp đôi thực sự góp phần mang đến thành công cho bộ phim, vượt qua những hạn chế như mô típ quen thuộc, lời thoại sáo rỗng... King The Land vẫn chứng minh được sức hút của mình bằng nội dung lôi cuốn, mang tính thời sự cùng tỷ suất người xem vượt hơn 10%.

Khi tác phẩm đang duy trì nhiệt độ thảo luận ổn định, thông tin hai diễn viên chính "phim giả tình thật" khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Bên cạnh những lời chúc phúc, nhiều người cho rằng đây là tin đồn vô căn cứ. Mọi người bàn luận trên mạng xã hội: "Những tin đồn này thật vô căn cứ", "Không có một bức ảnh riêng tư của họ hay bất kỳ bằng chứng nào khác. Tôi nghĩ tốt nhất là nên xem chuyện gì sẽ xảy ra", "Đây có phải là lần trở lại thứ hai của Hyun Bin và Son Ye Jin không?", "Nhìn ảnh là đủ biết tướng phu thê như thế nào", "Đẹp đôi", "Xác nhận xong mai cưới liền được không"...

Phần lớn tin hẹn hò của YoonA và Junho đều được khán giả ủng hộ ALLURE

Trong khi đó, công ty quản lý của hai nghệ sĩ là SM Entertainment và JYP Entertainment đều đưa ra những phản hồi đầu tiên giống nhau. Hai "ông lớn" Kpop tuyên bố: "Chúng tôi đang xem xét các báo cáo". SM Entertainment còn nói thêm rằng đây là lần đầu tiên họ nghe nói về việc cặp đôi đang hẹn hò.

Mặt khác, Lee Junho được khán giả công nhận với vai trò nam nghệ sĩ thực lực khi đảm nhận vị trí hát chính và nhảy chính của 2PM. Anh cũng thành công ghi dấu ấn bên lĩnh vực phim ảnh thông qua các bộ phim ăn khách như Twenty, Chief Kim, Just Between Lovers, Cổ tay áo màu đỏ… Năm 2022, anh xuất sắc vượt qua Kim Nam Gil và Lee Jung Jae để trở thành Thị đế Baeksang Arts Awards.

Ngay từ khi bắt đầu ra mắt, Im YoonA đã hoạt động như một thần tượng và diễn viên, cô không ngừng chứng minh sự cố gắng và tiến bộ của bản thân qua loạt tác phẩm Cinderella Man, You Are My Destiny, Love Rain, Big Mouth, Exit, The K2... Về đời tư, hồi 2014, giọng ca SNSD từng hẹn hò với nam tài tử Lee Seung Gi, cả hai chia tay sau gần 2 năm gắn bó.

Hiện phía đại diện của hai nghệ sĩ đã phủ nhận tin đồn hẹn hò. Trong một tuyên bố được chia sẻ với hãng truyền thông Newsen, cả SM và JYP Entertainment đều phủ nhận các báo cáo trước đó về mối quan hệ của hai diễn viên chính King The Land. "Hai người rất thân thiết nhưng thông tin hẹn hò là không đúng sự thật", JYP nói. "YoonA thân thiết với Junho, nhưng tin đồn họ đang hẹn hò là không đúng sự thật", SM phát biểu.