‘Truy bắt lính đào ngũ 2’: Phơi bày thêm mặt tối quân đội Hàn

D.P. (tựa Việt: Truy bắt lính đào ngũ) từng khắc họa hiện thực trần trụi đến nghiệt ngã của quân đội Hàn Quốc. Đề tài gai góc, mới mẻ giúp phim lên top 1 Netflix và trở thành một trong những series mang tính biểu tượng trên nền tảng, do The Korea Herald bình chọn. Sau thành công phần 1, D.P. 2 tiếp tục nhấn mạnh mặt tối văn hóa quân đội Hàn và góc khuất đau thương của lính đào ngũ.



Xoáy sâu vào hiện thực tàn khốc

D.P. kể về hành trình của binh nhì Ahn Jun Ho (Jung Hae In) khi tham gia đội D.P truy bắt lính đào ngũ cùng tiền bối Han Ho Yeol (Koo Kyo Hwan). Hành trình ấy giúp khán giả hiểu được lý do vì sao những người lính lại “liều lĩnh” bỏ trốn, đồng thời kinh hoàng và phẫn nộ trước nạn bắt nạt tàn bạo trong quân ngũ.

Lên sóng ngày 27.7, D.P. 2 tiếp nối tập cuối bi kịch của phần trước. Sự cố Cho Suk Bong để lại ám ảnh cho hai nhân vật chính Ahn Jun Ho lẫn Han Ho Yeol. Hạ sĩ Han nhập viện điều trị vì chấn thương tâm lý, trong khi trung sĩ Park Beom Gu bị cấp trên gây sức ép phải che đậy vụ bê bối và bảo vệ hình ảnh quân đội. Riêng Ahn Jun Ho vẫn chọn ở lại đội D.P, tiếp tục hành trình truy bắt lính đào ngũ.

D.P. 2 vẫn làm tốt việc khai thác mặt tối của hệ thống quân sự và cái giá phải trả khi những người lính lựa chọn đào ngũ Netflix

Giống với phần 1, phần 2 D.P. gồm 6 tập (40-60 phút/tập) theo lối kể chuyện phi tuyến tính. Mỗi tập phim là một câu chuyện khác nhau làm nổi bật tình thế tiến thoái lưỡng nan của nam chính Jun Ho, buộc anh phải tự vấn lương tâm và nhìn nhận lại vai trò bản thân khi gia nhập D.P.

D.P. 2 vẫn làm tốt việc khai thác mặt tối của hệ thống quân sự và cái giá phải trả khi những người lính lựa chọn đào ngũ. Phim thẳng thắn bóc trần nạn bắt nạt trong quân đội, thậm chí dễ ám ảnh khán giả với những phân cảnh bạo lực tàn khốc.

Cuộc tranh biện trong phòng xử án và cảnh rượt đuổi gay cấn cũng là tình tiết nổi bật giúp đẩy kịch tính phim lên cao trào. Bên cạnh đó, D.P. 2 còn để lại suy ngẫm khi khắc họa những người “nắm quyền” tàn bạo hơn cả phần 1 với nhiều hành vi bắt nạt, thủ đoạn lạm dụng kẻ yếu. Qua 6 tập phim, lính đào ngũ lẫn người truy đuổi đều phải chịu tổn thương nặng nề về thể xác, tinh thần.

Bộ đôi chính Jun Ho và Ho Yeol dần trở thành bạn tốt, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau khi cùng sát cánh qua bao thăng trầm Netflix

Tương tự phần đầu tiên, tính nhân văn là điểm sáng ở D.P. 2. Đạo diễn Han Jun Hee, biên kịch Kim Bo Tong khéo léo lồng ghép khoảnh khắc về tình đồng đội, tình cảm gia đình và trên hết là tình người như tia sáng xoa dịu khán giả giữa bầu không khí nặng nề của phim. Đó là quá trình bộ đôi chính Jun Ho và Ho Yeol dần trở thành bạn tốt, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau khi cùng sát cánh qua bao thăng trầm. Hình ảnh người mẹ lo lắng, nhớ mong con trai nhập ngũ cũng là chi tiết “sưởi ấm” khán giả khi theo dõi D.P. 2, giúp nhịp phim chậm lại và bớt phần căng thẳng, u ám. Giữa bức tranh mà mảng tối là màu sắc chủ đạo, chi tiết nhân văn trở thành gam màu “chấm phá” tươi sáng, dễ lay động trái tim khán giả.

Kịch bản an toàn, chưa đột phá

Diễn xuất của dàn sao thực lực là điểm cộng cho D.P. 2. Trong hành trình truy bắt lính đào ngũ đầy thử thách, hình tượng nam chính nhận phản hồi tích cực nhờ lòng trắc ẩn và sự trưởng thành hơn so với phần 1. Khi chứng kiến những kẻ yếu thế phải lẩn trốn trong lo sợ, Ahn Jun Ho không còn đứng nhìn bất lực mà quyết tâm hành động để giúp đỡ họ.

Diễn xuất của dàn sao thực lực là điểm cộng cho D.P. 2 Netflix

Đến với D.P. 2, Jung Hae In rũ bỏ hình ảnh “nam thần” bảnh bao trong Khi nàng say giấc và Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi bằng diễn xuất thực lực. Anh thể hiện trọn vẹn nhân vật chàng lính trẻ gai góc, dũng cảm mà thiện lương ngay cả khi vai Ahn Jun Ho không nhiều thoại. Theo tờ Midgard Times, biểu cảm và diễn xuất bằng mắt của Hae In có sự tiến bộ rõ rệt so với phần 1, giúp anh khẳng định tài năng giữa những tên tuổi xuất sắc như Koo Kyo Hwan và Son Seok Ku.

Song, kịch bản phim an toàn, chưa đột phá là điều dễ gây hụt hẫng cho người hâm mộ phần 1, theo Film Fugitives. Trong phần mới, phim bổ sung thêm một số nhân vật, bao gồm cựu đặc vụ D.P Park Sung Woo (Go Kyung Pyo), nữ quân nhân Seo Eun (Kim Ji Hyun) và kẻ đào ngũ Im Ji Sup (Son Suk Ku) có liên quan đến một tổ chức tội phạm nhưng lại khai thác các gương mặt mới một cách hời hợt.

Tờ Midgard Times cho rằng phim nên phát triển câu chuyện dưới cả góc nhìn của nhân vật nữ thay vì để họ xuất hiện nhạt nhòa suốt 6 tập phim. “Ban đầu Seo Eun được giới thiệu là nhân vật có thể phát triển tuyến tình cảm với Joon Ho. Nhưng sau đó, cô chỉ giữ vai trò như bạn đồng hành hoặc một nạn nhân, không có nhiều “đất diễn” như các đồng nghiệp nam trong phim. Tương tự, các nhân vật nữ khác như mẹ Joon Ho hay bạn gái cũ Ho Yeol đều vắng mặt hoặc không có đủ đất diễn”, Midgard Times tiếc nuối.

Trong khi đó, Film Fugitives nhận xét phim xây dựng vai phản diện - vốn nên là một trong những nhân vật chủ chốt - có phần “một chiều” và thiếu điểm nhấn: “Dù là nhân vật phản diện quan trọng, anh ta gần như không có vai trò đáng kể nào trong phần 2, ngoại trừ việc xuất hiện để quát mắng mọi người”.

D.P. 2 vẫn duy trì bầu không khí kịch tính, đúng với tinh thần thể loại giật gân, hành động bằng những tình huống nguy hiểm Netflix

Phim vẫn duy trì bầu không khí kịch tính, đúng với tinh thần thể loại giật gân, hành động bằng những tình huống nguy hiểm. Đó là khi Joon Ho và Ho Yeol đối mặt với sự truy đuổi của bọn côn đồ, bị mắc kẹt trong bãi mìn hay bị phục kích bởi những kẻ đào ngũ có vũ trang.



Tuy nhiên, cốt truyện D.P. 2 chỉ dừng ở mức khai thác sự việc bi thảm, góc khuất đen tối của quân đội Hàn Quốc. Sáu tập phim cũng khép lại bằng cái kết dễ đoán mà không đưa ra hướng đi cụ thể nào cho những sự cố đáng tiếc trong phần mới.

Trên các diễn đàn yêu phim Hàn, không ít khán giả bày tỏ họ mong đợi nhiều hơn thế sau thành công toàn cầu của D.P. cách đây 2 năm. Bên cạnh đó, vẫn có ý kiến suy đoán đây là dụng ý đạo diễn Han Jun Hee. Trước thềm phim lên sóng, ông chia sẻ với The Korea Herald rằng tác phẩm “cố gắng đặt câu hỏi thay vì đưa ra giải pháp hoặc câu trả lời cho các sự cố trong phim”. Ông mong muốn D.P. 2 là cơ hội để mọi người suy ngẫm về những sự việc đáng tiếc được tái hiện trên màn ảnh nhỏ.

D.P. 2 dễ khiến khán giả xót xa trước câu chuyện đau thương của lính đào ngũ, đồng thời hiểu được khó khăn mà nhiều thanh niên phải đối mặt dưới bàn tay “thống trị” tàn ác của thế lực nắm quyền. Tuy nhiên, tác phẩm có điểm trừ là kịch bản an toàn, không nhiều nút thắt và chưa làm nổi bật vai trò của nhân vật phụ. Nhìn chung, D.P. 2 vẫn là tựa phim thực tế nhưng không kém phần hấp dẫn về vấn đề đào ngũ gây “nhức nhối” ở Hàn Quốc, xứng đáng để khán giả mong chờ về việc khởi động phần 3.