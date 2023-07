BlackPink trở về Hàn Quốc sau hai đêm diễn thành công ở Hà Nội

BlackPink tại sân bay Hàn Quốc, trở về sau chuyến lưu diễn ở Hà Nội DISPATCH

Khuya 30.7, ngay sau khi kết thúc đêm thứ hai concert Born Pink tại Hà Nội, BlackPink lập tức khởi hành quay về Hàn Quốc. Tương tự như lúc mới đặt chân tới thủ đô Việt Nam, các cô gái cũng được hộ tống di chuyển lối đi riêng khi rời đi.

Sáng sớm 31.7, nhóm đã có mặt tại nhà ga quốc tế Gimpo (Seoul, Hàn Quốc). Trước sự tiếp đón của giới truyền thông tại sân bay, Jennie, Jisoo và Rosé liên tục vẫy tay chào. Riêng Rosé nổi bật với chiếc quần đính loạt gấu bông và hào hứng nhảy, khoe trang phục độc đáo của mình.

Rosé với chiếc quần đính gấu DISPATCH

Trên trang cá nhân, Rosé còn gây sốt khi cập nhật loạt ảnh đội nón lá, món quà mà cô nhận được từ fan Việt tại concert Born Pink ở Hà Nội. Được biết, trước thềm đêm diễn thứ hai (30.7), Jennie, Jisoo cùng Lisa cũng cập nhật hình ảnh đội nón lá và viết dòng trạng thái bằng tiếng Việt, khiến người hâm mộ Việt Nam phấn khích.

Nữ ca sĩ khoe quà của fan Việt trên Instagram INSTAGRAM NV

Trong hai đêm diễn tại Hà Nội, trên sân khấu hoành tráng cùng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và pháo hoa đẹp mắt, gà cưng nhà YG Entertainment cống hiến hàng loạt màn trình diễn sôi động How You Like That, Pretty Savage, Whistle, Kill This Love, Pink Venom, Shut Down, Boombayah, As If It's Your Last…

Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa cũng bùng nổ qua những tiết mục cá nhân. Jisoo ngọt ngào trên sân khấu Flower, Jennie quyến rũ cùng hit Solo và You & Me, Rosé khoe giọng hát nội lực qua Hard To Love và On The Ground, còn Lisa mạnh mẽ lẫn gợi cảm trên nền nhạc Money. Riêng màn trình diễn Flower của Jisoo được fan Việt hát theo bằng "version Việt Nam".

BlackPink ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng fan Việt Nam INSTAGRAM NV

Bên cạnh đó, những nữ thần tượng Kpop chiếm cảm tình khi nhiệt tình giao lưu bằng tiếng Việt, bày tỏ niềm thích thú với ẩm thực Việt Nam và sự nồng nhiệt của người hâm mộ. Đặc biệt, nhóm còn nhảy theo hit See tình của Hoàng Thùy Linh. Khoảnh khắc BlackPink nhảy See tình được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Hai đêm diễn concert Born Pink của BlackPink tại Hà Nội thu hút hàng chục ngàn khán giả. Fan hy vọng sau BlackPink sẽ có thêm nhiều sao Kpop nói riêng và nghệ sĩ quốc tế nói chung đến Việt Nam tổ chức biểu diễn, giao lưu người hâm mộ.