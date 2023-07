BlackPink nhảy ‘See tình’, nói Tiếng Việt khiến khán giả vỡ òa

Tối ngày 29.7, đêm diễn đầu tiên thuộc khuôn khổ tour Born Pink của BlackPink tại Việt Nam đã chính thức diễn ra. Đây là sự kiện âm nhạc được khán giả Việt chờ đợi nhất trong thời gian vừa qua. Hàng ngàn người hâm mộ đã có mặt tại địa điểm biểu diễn từ sớm với tâm trạng háo hức, nôn nóng được trực tiếp gặp mặt thần tượng. Toàn bộ sân vận động rực sáng bởi sắc hồng từ những chiếc lightstick họ đem theo.

Khoảnh khắc bốn cô gái tài năng của BlackPink xuất hiện trên sân khấu đã khiến cả sân vận động Mỹ Đình bùng nổ. Màn chào sân với bản hit How you like that, 4 cô nàng khiến 36.000 người tham gia đêm diễn không ngừng hò reo với ngoại hình, vũ đạo đẹp mắt cùng khả năng trình diễn chuyên nghiệp.

Không để khán giả kịp nghỉ ngơi, BlackPink tiếp tục chiêu đãi người hâm mộ với loạt ca khúc đình đám như: Pretty savage, Whistle,... Sau đó, nhóm đã gửi lời chào đến người hâm mộ tại Việt Nam. Đặc biệt, từng thành viên của BlackPink đã có màn solo góp phần đốt cháy bầu không khí tại Mỹ Đình, như: Flower (Jisoo), Money ( Lisa), On the ground - Gone (Rosé), You & Me - Solo (Jennie).

Bên cạnh những màn trình diễn ấn tượng, BlackPink còn khiến khán giả Việt vỡ òa khi nói tiếng Việt. Nhóm đã gửi lời chào đến người hâm mộ tại Việt Nam, đồng thời giao lưu với khán giả: “Rất vui được gặp các bạn. Các bạn có vui không? Các bạn hét lên đi!”. Bên cạnh đó, fan Việt còn được phen tự hào khi đích thân Jennie, Lisa, Rosé và Jisoo tập nhảy ca khúc See tình của Hoàng Thùy Linh như một món quà đặc biệt gửi tới riêng người tham gia đêm diễn tại Việt Nam.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ, đêm diễn đầu tiên của BlackPink tại Việt Nam đã chính thức khép lại với những màn trình diễn đã tai, đã mắt. Nhóm sau đó sẽ di chuyển về khách sạn lưu trú Capella để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho đêm diễn thứ hai sẽ diễn ra vào ngày mai (tức ngày 30.7).