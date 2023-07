BlackPink nhảy 'See Tình', đội nón lá giao lưu với khán giả Việt Nam

Đúng 19 giờ 45 ngày 29.7, đêm diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPink bắt đầu bùng cháy trên sân khấu sân vận động quốc gia Mỹ Đình, với sự xuất hiện của 4 cô gái trên sân khấu.



Nhóm BlackPink biểu diễn trên sân khấu

ĐÌNH HUY

Không phụ sự kỳ vọng của những người hâm mộ, nhóm nhạc đã mang đến bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn bằng loạt bài hát nổi tiếng. 4 cô gái Lisa, Rosé, Jennie, Jisoo cống hiến những màn trình diễn đẳng cấp, cùng với đó là những điệu nhảy bốc lửa khiến khán giả có mặt không thể đứng yên.

Loạt bài hát nổi tiếng của nhóm lần lượt được trình diễn như Lovesick Girl, Don't Know What to Do, Kill This Love. Bên cạnh đó, các tiết mục được thiết kế các hiệu ứng như khói, pháo hoa.

Sau tiết mục mở màn, các thành viên BlachPink đã gửi lời chào đến các fan hâm mộ. Lần lượt Jisoo, Rosé và Lisa đã nói "xin chào" bằng tiếng Việt và sau đó giới thiệu tên của mình.

Mặc dù các thành viên trong nhóm nhạc chỉ nói được tiếng Việt bập bẹ nhưng đủ khiến người hâm mộ ở sân Mỹ Đình sửng sốt.

Các cô gái đội nón lá biểu diễn ĐÌNH HUY

Ở phần giao lưu tiếp theo, Jennie cùng Jisoo nhảy bài See Tình. Do chưa thuộc, Jisoo còn ngại ngùng. Sau đó, Jennie dạy cả nhóm thực hiện thử thách. Bài hát See Tình của ca sĩ Hoàng Thùy Linh trong thời gian qua được nhiều người ở các nước Hàn Quốc, Trung Quốc hát lại rất nhiều.

Sau khi diễn xong See Tình, nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc dừng lại và tiếp tục giao lưu với khán giả. Họ nói: "Rất vui được gặp các bạn", "Các bạn có vui không", "Các bạn hét lên đi" và "Mình yêu các bạn".

Tiếp đó, nhóm nhạc đội nón lá vừa hát, vừa nhảy cùng vũ đoàn để kết thúc tiết mục cuối cùng của đêm biểu diễn đầu tiên.

Khoảng gần 22 giờ, chương trình kết thúc, 4 thành viên liên tục nói yêu, cảm ơn khán giả. Hàng nghìn khán giả vẫn ngồi ở khán đài, ngắm những chùm pháo hoa ban tổ chức bắn lên thay lời chào.