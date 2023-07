Giá vé chợ đen xem đêm diễn thứ 2 của BlackPink tăng chóng mặt

10 giờ ngày 30.7, hàng trăm khán giả đã có mặt tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội), đợi đến giờ ban tổ chức mở cửa đổi vòng tay concert BlackPink.



Một phe vé chào bán 2 vé VIP đã đổi sẵn vòng tay xem đêm diễn của BlackPink NGUYỄN TRƯỜNG

Trước sự bùng nổ của nhóm nhạc BlackPink sau đêm diễn đầu tiên, phe vé cũng tập trung tại đây từ sớm khiến thị trường bán lại vé diễn ra rất sôi động.

Trước đó, vì nhiều lý do khiến vé chợ đen rơi vào tình trạng ế ẩm, nhiều phe vé liên tục cắt lỗ, chấp nhận bán với mức giá có lúc chỉ bằng một nửa so với giá niêm yết. Tuy nhiên, đến sáng 30.7, giá vé chợ đen bỗng nhiên tăng chóng mặt.

Một phe vé cho biết, nếu như lấy vé CAT 3 giá 3,8 triệu đồng/vé thì bây giờ bán ra 5 triệu đồng/vé. "Hôm trước bán vé thì mọi người chê ỏng chê eo. Sau tối qua, thấy họ biểu diễn hay quá thì giờ lại đi săn lùng nên giá vé tăng là điều đương nhiên", người bán vé cho biết khi được hỏi về lý do giá vé tăng so với những ngày trước đó.

Một phe vé khác chia sẻ, giá vé VIP, vé Platinum trong hôm nay sẽ không có sự biến động nhiều do chi phí bỏ ra lớn. Tuy nhiên, giá vé từ CAT 5 - CAT 1 sẽ tăng một vài triệu đồng so với giá niêm yết vì hiệu ứng sau đêm diễn đầu tiên của BlackPink. "Hiện, tôi còn 3 vé VIP nhưng chỉ dám chào giá 9,5 triệu đồng/vé để nhanh thu hồi vốn. Nếu đẩy giá lên cao quá cũng sợ không có người mua", người này cho hay.

Trong khi đó, một phe vé khác lại chào bán một cặp vé VIP với giá 30 triệu đồng, tương đương 15 triệu đồng/vé. Mức vé này cao hơn giá niêm yết của ban tổ chức khoảng 5 triệu đồng.

An ninh siết chặt tại khu vực đổi vòng tay xem BlackPink biểu diễn vào tối 30.7 TRẦN CƯỜNG

Theo thông báo từ ban tổ chức, mức vé cụ thể của đêm nhạc BlackPink tại Hà Nội được niêm yết như sau: vé VIP: 9,8 triệu đồng; Platinum: 7,8 triệu đồng; CAT 1: 6,8 triệu đồng; CAT 2: 5,8 triệu đồng; CAT 3: 3,8 triệu đồng; CAT 4: 1,8 triệu đồng và CAT 5: 1,2 triệu đồng.

Trong đêm diễn đầu tiên vào tối 30.7, nhóm nhạc BlackPink đã mang đến "bữa tiệc" âm nhạc thịnh soạn bằng loạt bài hát nổi tiếng và những điệu nhảy bốc lửa, màn giao lưu bằng tiếng Việt khiến người hâm mộ vỡ òa.

4 cô gái Lisa, Rosé, Jennie, Jisoo cống hiến những màn trình diễn đẳng cấp, cùng với đó là những điệu nhảy bốc lửa khiến khán giả có mặt không thể đứng yên.

Loạt bài hát nổi tiếng của nhóm lần lượt được trình diễn như Lovesick Girl, Don't Know What to Do, Kill This Love. Bên cạnh đó, các tiết mục được thiết kế các hiệu ứng như khói, pháo hoa.

Dự kiến, đêm diễn thứ 2 của nhóm BlackPink sẽ bắt đầu vào 19 giờ 30 hôm nay, với sự tham gia của 31.000 khán giả. Để được tham gia đêm diễn, khán giả cần có vòng tay (còn nguyên vẹn) được đeo vào cổ tay suốt sự kiện, đồng thời phải xuất trình được vé điện tử bất cứ lúc nào được yêu cầu. Ngày 30.7 sẽ chỉ dành cho khách hàng mua vé đêm diễn 30.7 đến đổi vòng tay.

Hàng trăm người có mặt từ sớm tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình TRẦN CƯỜNG

Đa phần khán giả đi xem đêm diễn của BlackPink là giới trẻ NGUYỄN TRƯỜNG

Khán giả xếp hàng đợi đến lượt vào khu vực lấy vòng tay đêm diễn 30.7 NGUYỄN TRƯỜNG