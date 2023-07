Thợ săn nói dối (My Lovely Liar). Trái ngược hẳn hai dự án trên, Thợ săn nói dối là phim thể loại hài lãng mạn. Tác phẩm kể về câu chuyện tình yêu đầy phi thường và mê hoặc của Mok Sol Hee (Kim So Hyun) - Kim Do Ha (Hwang Min Hyun). Mok Sol Hee có khả năng siêu nhiên phát hiện ra những lời nói dối. Điều này khiến cô mất niềm tin vào người khác. Còn Kim Do Ha kỳ lạ luôn phải che giấu gương mặt vì một bí mật không thể nói ra