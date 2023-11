'The Glory' là phim truyền hình Hàn Quốc hay nhất 2023

Song Hye Kyo và The Glory được xướng tên ở nhiều giải thưởng cũng như đứng đầu các bảng xếp hạng phim ảnh trong năm nay POSTER PHIM

Kỷ niệm 19 năm thành lập, tạp chí Joy News 24 (Hàn Quốc) thực hiện khảo sát để chọn ra những nghệ sĩ, tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình… xuất sắc nhất năm nay. Từ ngày 18 đến 25.9, Joy News 24 lấy ý kiến từ 200 người từ nhân viên công ty giải trí đến phóng viên showbiz Hàn Quốc. Kết quả, ở mảng phim truyền hình Hàn Quốc hay nhất 2023, chiến thắng thuộc về Vinh quang trong thù hận (The Glory) với 73 phiếu bầu.



The Glory là sêri của Netflix, mùa 1 chiếu hồi tháng 12.2022 và mùa 2 phát sóng vào tháng 3.2023. Bộ phim kể về hành trình báo thù tàn khốc của Moon Dong Eun (Song Hye Kyo đóng), cô gái chịu tổn thương nặng nề vì bị bạo lực học đường thời trung học.

Diễn xuất của Song Hye Kyo trong phim được khen ngợi POSTER PHIM

Khán giả và truyền thông Hàn Quốc đánh giá cao lối phát triển câu chuyện trả thù tỉ mỉ, chặt chẽ của biên kịch Kim Eun Sook. Joy News 24 cũng nhận xét The Glory vượt xa giới hạn của một bộ phim báo thù bình thường và để lại nhiều ý nghĩa. Ngoài ra, diễn xuất của dàn sao Hàn gồm Song Hye Kyo, Lee Do Hyun, Yeom Hye Ran, Jung Song Il, Lim Ji Yeon, Kim Hi Eo Ra, Cha Joo Young … cũng khiến người xem khó rời mắt khỏi màn ảnh nhỏ.

Về nhì trong bảng bình chọn là Đội thiếu niên siêu đẳng (Moving) của Disney+ cùng 64 phiếu bầu. Đứa con tinh thần của đạo diễn Park In Je có kinh phí sản xuất hơn 50 tỉ won (913 tỉ đồng), dựa trên truyện tranh mạng của tác giả kiêm biên kịch phim Kang Full.

Khán giả kỳ vọng Moving sẽ có mùa tiếp theo POSTER PHIM

Moving thu hút người xem với mô tuýp phim siêu anh hùng đậm chất Hàn Quốc - cài cắm những yếu tố tình cảm gia đình và tình yêu lãng mạn bên cạnh các cảnh hành động hoành tráng. Bộ phim quy tụ các diễn viên hùng hậu như Jo In Sung, Han Hyo Joo, Ryoo Seung Ryong, Cha Tae Hyun, Ryu Seung Beom, Lee Jeong Ha, Go Yoon Jung…

Cậu út nhà tài phiệt (Reborn Rich) và Ác quỷ (Revenant) mỗi phim nhận 11 phiếu bầu và đứng ở vị trí thứ ba. Thời điểm phát sóng, Cậu út nhà tài phiệt đạt rating gần 30% nhờ cốt truyện tái sinh mới lạ cùng khả năng diễn xuất ấn tượng của các diễn viên Lee Sung Min, Song Joong Ki, Shin Hyun Bin, Jo Han Cheol, Kim Shin Rok…

Kim Tae Ri chứng minh khả năng diễn xuất xuất sắc trong Ác quỷ POSTER PHIM

Về Ác quỷ, đây là phim truyền hình xứ kim chi thuộc thể loại kinh dị, giật gân hiếm hoi chiếu trong năm nay. Tác phẩm đánh dấu khả năng hóa thân xuất sắc của Kim Tae Ri. Người đẹp thể hiện thành công một cô gái yếu đuối có nội tâm mạnh mẽ luôn cố gắng chống lại linh hồn ác quỷ muốn chiếm giữ mình.

Xếp thứ tư ở danh sách Phim truyền hình Hàn Quốc hay nhất của Joy News 24 là Người mẹ tồi của tôi (The Good Bad Mother) và Cô gái mang mặt nạ (Mask Girl) cùng 6 phiếu bình chọn. Trong khi Người mẹ tồi của tôi mang thông điệp gia đình và truyền tải năng lượng chữa lành, thì Cô gái mang mặt nạ "gây sốt" khi phơi bày triệt để vấn nạn miệt thị và coi trọng ngoại hình thái quá tại xã hội Hàn Quốc hiện đại, cũng như đi sâu vào góc tối của con người.

Cô gái mang mặt nạ gây sốt khi phát sóng hồi tháng 8.2023 POSTER PHIM

Khách sạn vương giả đạt thành tích rating khả quan bất chấp tranh cãi POSTER PHIM

Đồng hạng 5 là các phim Lý giải tình yêu (The Interest of Love), Tham vọng (Agency), Khách sạn vương giả (King The Land), Bác sĩ Cha (Dr.Cha), Khóa học yêu cấp tốc (Crash Course in Romance) có 4 phiếu.

"Chốt" danh sách Phim truyền hình Hàn Quốc hay nhất của Joy News 24 là loạt sêri Ẩn danh 2 (Taxi Drive 2), Người thầy y đức 3 (Dr.Romantic 3), Người xa lạ (Not Other), Luật sư 1.000 won (One Dollar Lawyer), Bạn trai tôi là hồ ly 2 (Tale of the nine tailed 1938), Trả giá (Bargain), Truy bắt lính đào ngũ (D.P 2), Thánh ma túy (Narco Saints), Lương tâm kẻ bắt cóc (The Kidnapping Day).