Song Hye Kyo thắng lớn tại giải Rồng Xanh truyền hình trực tuyến

Song Hye Kyo xúc động trên sân khấu nhận giải Daesang của Rồng Xanh truyền hình trực tuyến 2023

Tối 19.7, lễ trao giải Blue Dragon Series lần thứ hai chứng kiến những chiến thắng ấn tượng của loạt nghệ sĩ, tác phẩm đình đám xứ Hàn. Đặc biệt, Song Hye Kyo mang về cúp Daesang danh giá nhờ nhân vật Moon Dong Eun gây ám ảnh trong sêri Vinh quang trong thù hận (The Glory).

Trên sân khấu chương trình, minh tinh 42 tuổi xúc động gửi lời cảm ơn đến các thành viên của đoàn làm phim The Glory, từ đạo diễn Ahn Gil Ho, biên kịch Kim Eun Sook đến các bạn diễn. Đồng thời, Song Hye Kyo cũng gửi lời biết ơn đến mẹ đã luôn ủng hộ cô. "Tôi không nghĩ mình sẽ có cơ hội này lần nữa, nên đây là lần đầu tiên tôi muốn dành lời khen ngợi bản thân mình. Bạn làm tốt lắm, Hye Kyo à", cô chia sẻ.

Lim Ji Yeon tiếp tục "thâu tóm" hạng mục Nữ phụ ở các giải thưởng phim ảnh Hàn Quốc CHỤP MÀN HÌNH SPORTS CHOSUN

Trong khi đó, ác nữ của The Glory là Lim Ji Yeon được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Còn giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất được trao cho Lee Dong Hwi của phim Sòng bạc (Big Bet).

Ha Jung Woo trong Thánh ma túy (Narco-Saints) và Suzy trong Anne lần lượt đoạt giải Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cúp Nam/Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất Rồng Xanh truyền hình trực tuyến thuộc về Park Ji Hoon (Người hùng yếu đuối - Weak Hero Class 1) và Shin Ye Eun (Sự trả thù của người thứ ba - Revenge of Others).

Giải Phim truyền hình trực tuyến hay nhất năm nay thuộc về Big Bet, còn giải Chương trình tạp kỹ hay nhất đến tay ê kíp show Siren: Survive the Island. Nam/Nữ nghệ sĩ giải trí xuất sắc nhất xướng tên Yoo Jae Suk (PLAYou Level Up) và Joo Hyun Young (SNL Korea).

Năm nay, Blue Dragon Series Awards cũng giới thiệu thêm một số giải thưởng mới, gồm Daesang (giải thưởng lớn), giải OST (nhạc phim hay nhất) và giải Why Not (dành cho các nghệ sĩ hoặc tác phẩm có ý tưởng hoặc thử thách độc đáo góp phần thay đổi dịch vụ phát trực tuyến).

Nam và Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất Rồng Xanh truyền hình trực tuyến thuộc về Park Ji Hoon (trái) và Shin Ye Eun

Một số giải thưởng Rồng Xanh truyền hình trực tuyến 2023 còn lại đáng chú ý, gồm: Nhạc phim hay nhất: Our Season - Jaechan (DKZ), giải Why Not: Choi Hyun Wook (Weak Hero Class 1), Nghệ sĩ được yêu thích: Cha Eun Woo (Astro), Jaechan (DKZ), Lee Kwang Soo, Kim Yeon Koung…