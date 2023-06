‘The Glory’ cùng Song Hye Kyo thâu tóm đề cử Rồng Xanh mảng truyền hình

Song Hye Kyo (phải) và Lim Ji Yeon là ứng cử viên sáng giá cho hạng mục Nữ diễn viên chính/phụ xuất sắc nhất của Rồng Xanh truyền hình trực tuyến 2023 POSTER PHIM

Rồng Xanh truyền hình trực tuyến (Blue Dragon Series Awards) tổ chức lần đầu tiên vào năm ngoái và nhanh chóng trở thành lễ trao giải được công chúng, giới chuyên môn chờ đón. Giải thưởng nhằm vinh danh các phim truyền hình, chương trình giải trí, chương trình giáo dục gốc được sản xuất và phát sóng trên các nền tảng trực tuyến tại Hàn Quốc như Netflix, Disney +, Apple TV +, Watcha, Wave, Kakao TV…

Mới đây, Blue Dragon Series Awards 2023 công bố danh sách đề cử, gồm những tác phẩm và show gây ấn tượng nhất được ra mắt trong quãng thời gian từ ngày 1.5.2022 đến 31.5.2023. Đặc biệt, danh sách ứng cử viên năm nay tràn ngập những cái tên đến từ sê ri The Glory (Vinh quang trong thù hận).

Đứa con tinh thần của biên kịch Kim Eun Sook được nhiều đề cử nhất Rồng Xanh truyền hình trực tuyến với năm hạng mục, gồm: Phim hay nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Song Hye Kyo), Nam/Nữ phụ xuất sắc nhất (Park Sung Hoon/Lim Ji Yeon) và Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất (Cha Joo Young).

Riêng mảng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất chứng kiến màn cạnh tranh gay cấn giữa năm người đẹp Song Hye Kyo (The Glory), Jeon Yeo Bin (phim Glitch), Jung Ryeo Won (May It Please the Court), Suzy (Anna) và Kim Seo Hyung (Recipe for Farewell).

Song Hye Kyo và các bạn diễn trong The Glory được dự đoán sẽ thắng lớn POSTER PHIM

Cuối tháng 4 vừa qua, Song Hye Kyo cùng ê kíp The Glory "càn quét" giải thưởng Baeksang danh giá. Vì thế, nhiều khán giả và các cơ quan truyền thông dự đoán tác phẩm cùng dàn sao Hàn đình đám nhiều khả năng sẽ tiếp tục thắng lớn tại Blue Dragon Series Awards 2023.

Trong danh sách ứng cử viên Rồng Xanh truyền hình trực tuyến, Casino cũng không kém cạnh The Glory với bốn đề cử, trong đó có Phim hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Choi Min Sik), Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Lee Dong Hwi/Kim Joo Ryung). Còn Narco-Saints và Anna, mỗi tác phẩm được ba đề cử.

Ở mục show truyền hình là sự chiếm ưu thế của SNL Korea Season 3 với năm đề cử, gồm: Chương trình hay nhất, Nam/Nữ nghệ sĩ giải trí xuất sắc nhất (Shin Dong Yup/Joo Hyun Young), Nam/Nữ nghệ sĩ giải trí mới xuất sắc nhất (Nam Hyun Woo/Kim Ah Young).

Blue Dragon Series Awards 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 19.7 và chiếu trực tiếp trên đài KBS2.