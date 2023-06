'Ác nữ nghiện ngập' của 'The Glory' tái xuất trong phim săn quỷ

Kim Hi Eo Ra vào vai nghiện ngập Lee Sa Ra trong sêri The Glory

Lee Sa Ra của Kim Hi Eo Ra không phải là phản diện "trùm cuối" trong sêri The Glory (Vinh quang trong thù hận), nhưng là nhân vật ghi dấu ấn sâu đậm với những phân đoạn đầy ma mị cùng các câu thoại "chất như nước cất" gây sốt mạng xã hội. Nhờ vai diễn "ác nữ nghiện ngập" này, danh tiếng của mỹ nhân 34 tuổi tăng chóng mặt.

Hậu The Glory, Kim Hi Eo Ra nhanh chóng xác nhận tham gia Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì 2 (The Uncanny Counter 2: Counter Punch), một trong số những dự án truyền hình Hàn Quốc được kỳ vọng nhất nửa cuối năm nay. Mới đây, Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì 2 bất ngờ tung teaser đầu tiên, hé lộ cuộc chiến gây cấn giữa phe thợ săn và đám ác quỷ độc ác.

Trong video nhá hàng tác phẩm dài vỏn vẹn 15 giây, Kim Hi Eo Ra chỉ xuất hiện ngắn ngủi với hình tượng tóc ngắn nhuộm vàng cùng gương mặt lộ rõ vẻ u ám hung ác và đang ra tay tàn nhẫn. Tờ Newsen (Hàn Quốc) miêu tả màn lộ diện ít ỏi của Kim Hi Eo Ra đem đến sự rùng rợn khiến người xem phải nổi da gà.

Cũng theo Newsen, trong mùa 2 Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì, Kim Hi Eo Ra đảm nhận vai Gelly, một ác quỷ đáng sợ. Đặc biệt, một số nguồn tin khác còn tiết lộ nhân vật của người đẹp 8X chính là phản diện mạnh nhất trong bộ phim.

Teaser Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì 2 được khen là đáp ứng được một phần sự mong đợi của nhiều người hâm mộ. Đồng thời, không ít khán giả rất kỳ vọng vào màn thể hiện của Kim Hi Eo Ra trong bộ phim.

Mùa 1 Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì ra mắt trên kênh cáp OCN vào năm 2020 - 2021, nhận được phản hồi tích cực từ khán giả, là bộ phim có rating cao nhất lịch sử kênh OCN. Mùa 2 dự kiến lên sóng vào tháng 7 trên kênh cáp tvN và Netflix.

Ngoài "ác nữ nghiện ngập" của The Glory - Kim Hi Eo Ra, Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì 2 còn quy tụ dàn sao Hàn Jo Byung Gyu, Yoo Joon Sang, Kim Se Jeong, Yeom Hye Ran, Ahn Suk Hwan, Jin Sun Kyu, Kang Ki Young, Yoo In Soo...