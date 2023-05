Sự nghiệp thăng tiến vượt bậc của ‘nữ hoàng cảnh nóng’ Lim Ji Yeon sau ‘The Glory’

Hậu The Glory, Lim Ji Yeon được săn đón nồng nhiệt INSTAGRAM NV

Park Yeon Jin của sêri The Glory được đánh giá là một trong những ác nữ gây ấn tượng nhất trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc năm 2022 - 2023. Trong phim, nhân vật phản diện này cuối cùng phải trả giá đắt, còn ngoài đời, Lim Ji Yeon đang chăm chỉ "gặt quả ngọt" nhờ màn trình diễn ấn tượng của mình.

Với vai diễn Park Yeon Jin, người đẹp 9X đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất mảng phim truyền hình của giải Baeksang 2023 danh giá. Đồng thời, danh tiếng của Lim Ji Yeon cũng không ngừng tăng cao. Cô liên tục được mời đóng quảng cáo, đại diện nhãn hàng hoặc tham dự các sự kiện nghệ thuật, thời trang đình đám.

Người đẹp gây ấn tượng với phong thái sang chảnh và nụ cười ngọt ngào tại sự kiện của Gucci diễn ra tối 16.5 (giờ địa phương) INSTAGRAM NV

Mới đây, sao phim The Glory tỏa sáng ở show diễn của nhà mốt Gucci tổ chức tại cung điện Gyeongbokgung (Seoul, Hàn Quốc). Tại đây, Lim Ji Yeon nổi bật với phong cách ăn diện sang chảnh cùng lối trang điểm tự nhiên.

Song song với chuỗi lịch trình chạy show bận rộn, ngôi sao Hàn sinh năm 1990 cũng tất bật với loạt dự án phim ảnh mới, đặc biệt là bộ phim truyền hình Lies Hidden In My Garden đang chuẩn bị ra mắt vào giữa tháng 6 tới. Và một tháng trước thềm phát sóng, ê kíp tác phẩm gây chú ý khi tung những khoảnh khắc đầy u ám của nhân vật Sang Eun do Lim Ji Yeon đóng.

Lim Ji Yeon hóa thân thành Sang Eun tuyệt vọng vì bị bạo lực gia đình POSTER PHIM

Lim Ji Yeon lạnh lùng và tăm tối trong ảnh nhá hàng của phim POSTER PHIM

Trong loạt ảnh nhá hàng, nữ diễn viên xuất hiện với trạng thái u uất, vẻ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, thân hình gầy gò cùng nhiều vết thương bầm tím khắp trên cơ thể. Theo tiết lộ của phía Lies Hidden In My Garden, Sang Eun của Lim Ji Yeon là một nạn nhân của bạo lực gia đình, đang mang thai và luôn mơ ước thoát khỏi cuộc sống như địa ngục của mình.

Vẻ ngoài và số phận của Sang Eun khác hoàn toàn hình tượng mà mỹ nhân 33 tuổi từng thể hiện trên màn ảnh. Do đó, trên các phương tiện truyền thông, khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào màn lột xác lần này của Lim Ji Yeon. Thậm chí, vài ý kiến còn phỏng đoán nhân vật Sang Eun sẽ giúp cô vượt qua được cái bóng của "ác nữ" Park Yeon Jin trong The Glory.

Khán giả kỳ vọng vào màn tái xuất của Lim Ji Yeon với Lies Hidden in My Garden POSTER PHIM

Dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Kim Jin Young, Lies Hidden in My Garden là một bộ phim kinh dị kể về hai người phụ nữ có cuộc sống hoàn toàn khác nhau, Joo Ran (Kim Tae Hee đóng) và Sang Eun. Tuy nhiên, một mùi hôi thối kỳ lạ ở sân sau nhà đã khiến cả hai xích lại gần nhau hơn, theo những cách mà họ không bao giờ có thể ngờ tới. Lies Hidden in My Garden dự kiến bắt đầu chiếu từ ngày 19.6 trên kênh ENA.

Lim Ji Yeon được xem là một trong những "nữ hoàng cảnh nóng" đình đám của làng điện ảnh xứ kim chi. Ngoài hai phim 18+ Ám ảnh dục vọng (Obsessed) và Vương triều dục vọng (The Treacherous), Lim Ji Yeon còn ghi dấu ấn cùng các tác phẩm Khát vọng thượng lưu, Canh bạc hoàng gia, Cuộc đời thứ 2, Phi vụ triệu đô 2 (bản Hàn)…

Lim Ji Yeon (phải) và Kim Tae Hee hứa hẹn khuấy động màn ảnh nhỏ vào tháng 6 này POSTER PHIM

Qua gần 10 năm làm việc chăm chỉ với đủ thể loại vai khác nhau, Lim Ji Yeon chứng minh được khả năng diễn xuất đầy cảm xúc và cuốn hút dù cô có "trút bỏ xiêm y" hay không. Năm 2022 - 2023, cô thu hút nhiều sự quan tâm với vai Park Yeon Jin trong sêri The Glory. Đây không chỉ là bộ phim mang tính bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Lim Ji Yeon, mà còn là tác phẩm "se duyên" cho cô với bạn trai hiện tại Lee Do Hyun.

Đáng chú ý, Lies Hidden in My Garden chưa chính thức đến với khán giả, nhưng Lim Ji Yeon đã nhận thêm nhiều lời mời đóng phim. Cô đang cân nhắc dự án cổ trang Tale of Mrs. Ok. Ngoài ra, nữ diễn viên còn có phim The National Vote for Death Penalty rục rịch ra mắt trong năm nay.