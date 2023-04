Song Hye Kyo và dàn sao ‘The Glory’ được đề cử Baeksang

Màn thể hiện ấn tượng trong The Glory giúp Song Hye Kyo được đề cử Thị hậu Baeksang 2023

POSTER PHIM

Hôm 7.4, giải thưởng nghệ thuật Baeksang (Baeksang Arts Awards) 2023 của Hàn Quốc công bố danh sách ứng cử viên chính thức. Đặc biệt, tại lĩnh vực phim truyền hình, dàn sao sêri The Glory (Vinh quang trong thù hận) được xướng tên ở nhiều hạng mục quan trọng.

Đáng chú ý nhất là Song Hye Kyo (vai Moon Dong Eun) được đề cử mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cô sẽ tranh giải Thị hậu năm nay với các đối thủ nặng ký như Kim Ji Won - phim Nhật ký tự do của tôi, Kim Hye Soo - Dưới bóng trung điện, Park Eun Bin - Luật sư kỳ lạ Woo Young Woo và Suzy - Anna.

Yeom Hye Ran (trái) cũng được đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất POSTER PHIM

Hai đại diện khác của The Glory là "ác nhân mù màu" Park Sung Hoon (vai Jeon Jae Jun) và "ác nữ nóng bỏng" Lim Ji Yeon (vai Park Yeon Jin) cùng Yeom Hye Ran (vai thím giúp việc Kang Hyeon Nam) có mặt trong đề cử Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất Baeksang.

Trong khi đó, Kim Gun Woo (vai Song Myung Oh) và Kim Hi Eo Ra (vai con nghiện Lee Sa Ra) đều có mặt trong hạng mục Nam/Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Ngoài ra, The Glory cũng được đề cử giải Phim truyền hình hay nhất.

"Đôi bạn thân" trong The Glory Lim Ji Yeon (trái) và Kim Hi Eo Ra được kỳ vọng sẽ mang về cúp Baeksang năm nay POSTER PHIM

Sự vắng mặt của Song Joong Ki trong danh sách ứng cử viên Baeksang lần thứ 59 cũng khiến nhiều người bất ngờ. Cuối năm ngoái, nam diễn viên gây sốt với vai Jin Do Joon/Yoon Hyun Woo trong Cậu út nhà tài phiệt. Những tên tuổi khác của Cậu út nhà tài phiệt được đề cử Baeksang 2023 là Lee Sung Min (giải Thị đế), Kim Do Hyun và Kim Shin Rok (Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất).

Ở mảng điện ảnh Baeksang Arts Awards 2023, Quyết tâm chia tay (Decision to Leave) là ứng cử viên sáng giá của giải Phim điện ảnh hay nhất. Đứa con tinh thần của đạo diễn Park Chan Wook cạnh tranh với Next Sohee, The Night Owl, Hansan: Rising Dragon và Hunt.

Park Hae Il (phải) và Thang Duy trong Quyết tâm chia tay POSTER PHIM

Ngoài ra, Park Hae Il và Thang Duy của Quyết tâm chia tay có tên trong bảng đề cử giải Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Trước đó, Thang Duy đã mang về cúp Ảnh hậu Rồng Xanh cũng nhờ vai diễn Seo Rae trong Quyết tâm chia tay.

Bên cạnh đó, những gương mặt trẻ đang lên tại làng phim ảnh Hàn Quốc như Byun Woo Seok, Ong Seong Woo, Jin Young, Kim Hye Yoon, Go Yoon Jung, Kim Si Eun, Kim Hye Yoon, IU… được đề cử giải Nam/Nữ diễn viên mới xuất sắc mảng điện ảnh.

Lễ trao giải Baeksang 2023 dự kiến diễn ra từ 17 giờ 30 ngày 28.4 tại Paradise City ở Incheon (Hàn Quốc).