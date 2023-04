Nam chính và nữ phụ 'The Glory' xác nhận hẹn hò

Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon xác nhận đang hẹn hò CHỤP MÀN HÌNH DISPATCH

Theo tin độc quyền của Dispatch, Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon bắt đầu quan tâm đến đối phương trong quá trình quay phim The Glory. Đặc biệt, họ trở nên thân thiết hơn lúc tác phẩm chuẩn bị đóng máy. Dispatch cho rằng mối quan hệ của cặp đôi tiến triển rõ rệt kể từ buổi work shop và đợt hội họp của ê kíp The Glory tổ chức vào mùa hè năm 2022.

Và trong suốt 4 tháng qua, Dispatch nhiều lần phát hiện Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon bí mật hẹn hò. Điển hình như hồi giữa tháng 12 năm ngoái, cặp đôi tận hưởng không gian riêng tư tại căn hộ của nam diễn viên ở quận Geumho, Seoul (Hàn Quốc). Mỹ nam 9X và đàn chị cùng nặn người tuyết, chụp ảnh. Họ cũng đặt một người tuyết nhỏ trên xe của Lee Do Hyun. Ngày hôm sau, cặp sao The Glory được trông thấy sánh vai đi dạo tại khu rừng giải trí tự nhiên Yongin.

Tin tức cả hai hẹn hò gây chú ý CHỤP MÀN HÌNH DISPATCH

Vào tháng 1.2023, Lee Do Hyun tất bật trên trường quay cùng lúc phim truyền hình The Good Bad Mother và tác phẩm điện ảnh Graveyard. Bất chấp lịch trình bận rộn, anh vẫn tranh thủ tham dự bữa tiệc của ê kíp The Glory. Sau đó, nam diễn viên tự nhận là quản lý riêng của Lim Ji Yeon và đích thân hộ tống cô về nhà sau bữa tối.

Gần đây nhất, vào ngày 14.3 (lễ Tình nhân ở Hàn Quốc), Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon trải qua buổi hẹn hò hạnh phúc tại Seoul chỉ 4 ngày sau khi mùa 2 của The Glory phát sóng.

Loạt ảnh tình tứ của Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon được chia sẻ rầm rộ CHỤP MÀN HÌNH DISPATCH

Dispatch cũng tiết lộ chuyện tình cảm của Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon là một "bí mật mở" giữa các nhân viên và diễn viên trong ê kíp The Glory. "Cả hai không thể hiện rõ ràng rằng họ đang yêu đương. Tuy nhiên, cặp đôi úp mở bằng cách chia sẻ vài món đồ đôi với nhau", một người trong đoàn làm phim tiết lộ với Dispatch.

Một người khác chia sẻ thêm: "Ê kíp The Glory có tinh thần đồng đội tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Các diễn viên thường đi ăn cùng nhau. Tôi nghĩ rằng họ đã biết nhau qua các bữa ăn tối và dần phát triển tình cảm".

Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon trong một cảnh quay của The Glory CẮT TỪ PHIM

Sinh năm 1990, Lim Ji Yeon được xem là một trong những "nữ hoàng cảnh nóng" đình đám của làng điện ảnh xứ kim chi. Ngoài hai phim 18+ Ám ảnh dục vọng (Obsessed) và Vương triều dục vọng (The Treacherous), Lim Ji Yeon còn ghi dấu ấn cùng các tác phẩm Khát vọng thượng lưu, Canh bạc hoàng gia, Cuộc đời thứ 2, Phi vụ triệu đô 2 (bản Hàn)…

Nhỏ hơn bạn gái 5 tuổi, Lee Do Hyun ghi dấu ấn với loạt phim Đời sống ngục tù, Vẫn mãi tuổi 17, Cô tiên dọn dẹp, Khách sạn ma quái, Trở lại tuổi 18, Sweet Home: Thế giới ma quái, Vượt ra tội ác, Tuổi trẻ của tháng Năm…

Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon trong hậu trường phim The Glory CẮT TỪ PHIM

Đáng chú ý, trong The Glory, Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon ở hai phe đối lập. Lim Ji Yeon khiến khán giả ghét bỏ khi hóa thân thành Park Yeon Jin độc ác, đồng thời cũng là kẻ cầm đầu nhóm bạn "bạo lực học đường" Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) thời trung học. Còn Lee Do Hyun đảm nhận nhân vật bác sĩ Joo Yeo Jung, nam chính và cũng là người yêu, "đao phủ" giúp Moon Dong Eun báo thù.

Do đó, chuyện tình ngoài đời của nam chính và nữ phụ The Glory gây xôn xao cộng đồng mạng. Mới đây, công ty quản lý của Lee Do Hyun là Yuehua Entertainment và phía Lim Ji Yeon là Artist Company đã xác nhận cả hai đang trong quá trình tìm hiểu nhau, mong công chúng ủng hộ.