Đạo diễn 'The Glory' bị 'ghẻ lạnh' sau lùm xùm bạo lực học đường

Ahn Gil Ho lao đao vì scandal bạo lực học đường CHỤP MÀN HÌNH OSEN

Ra mắt được gần một tháng, mùa 2 The Glory (Vinh quang trong thù hận) vẫn chưa giảm độ hot. Mới đây, tác phẩm tiếp tục gây chú ý khi tung video bình luận các cảnh phim (commentary), quy tụ ê kíp gồm đạo diễn Ahn Gil Ho, biên kịch Kim Eun Sook cùng các diễn viên Park Sung Hoon, Jung Sung Il, Cha Joo Young, Kim Hi Eo Ra và Kim Gun Woo.

Thông qua clip này, phía đạo diễn, biên kịch và dàn sao đều tiết lộ nhiều câu chuyện thú vị xoay quanh sêri The Glory. Tuy nhiên, trong video dài gần nửa tiếng đồng hồ, khán giả nhận ra đạo diễn Ahn Gil Ho chỉ lộ diện vài phút.

Nam đạo diễn lên hình ít ỏi, "thoắt ẩn thoắt hiện" trong video tuyên truyền phim mới đây CẮT TỪ CLIP

Đặc biệt, trong khi mỗi người đều có khung hình cận mặt hoặc cảnh riêng chia sẻ về bộ phim, thì nhà làm phim họ Ahn chỉ xuất hiện ở những góc quay tập thể. Thậm chí, video có lúc chỉ phát tiếng nói của Ahn Gil Ho nhưng không chiếu mặt anh. Ngoài ra, tên của đạo diễn này cũng không được đưa vào phần danh đề (credit) cuối video.

Việc Ahn Gil Ho lên hình thoáng qua và mờ nhạt trong video commentary mới nhất của The Glory nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận. Theo Xports News, phía Netflix đã phải giảm tối đa tần suất lộ diện của Ahn Gil Ho sau khi anh thừa nhận từng bạo lực học đường bạn bè trong quá khứ.

Phía Netflix cắt cảnh cận mặt và bỏ bớt các chia sẻ riêng của Ahn Gil Ho trong clip CẮT TỪ CLIP

Lùm xùm bạo lực học đường của Ahn Gil Ho nổ ra ngay thời điểm The Glory 2 lên sóng. Mọi chuyện bắt nguồn từ một dân mạng tự nhận từng là bạn học (gọi tắt là A) với nhà làm phim họ Ahn ở Philippines. A tố Ahn Gil Ho cùng nhóm bạn đã đe dọa và hành hung A vào năm 1996.

Ban đầu, Ahn Gil Ho bác bỏ cáo buộc, khẳng định rằng anh không nhớ mình đã đánh ai. Song, về sau, nam đạo diễn thừa nhận lỗi lầm, giải thích bản thân thiếu kiềm chế vì bạn gái bị trêu chọc nên đã ra tay khiến người khác bị thương. Nhà làm phim gửi lời xin lỗi cũng như mong các nạn nhân tha thứ. "Nếu có cơ hội, anh ấy muốn gặp mặt trực tiếp hoặc ít nhất là chuyển lời xin lỗi của mình qua điện thoại", đại diện pháp lý của Ahn Gil Ho thông báo.

Truyền thông Hàn nhận định Ahn Gil Ho khó quay lại làng phim ảnh sau bê bối đời tư CHỤP MÀN HÌNH NEWS1

Tuyên bố từ phía Ahn Gil Ho không được lòng công chúng. Một số dân mạng quá khích đòi tẩy chay các dự án của anh. Còn nhiều khán giả thì bức xúc chỉ trích kẻ từng bắt nạt bạn bè như Ahn Gil Ho lại đi làm đạo diễn cho một bộ phim nhằm nâng cao nhận thức về bạo lực học đường là The Glory.

Kể từ khi vướng bê bối đời tư, Ahn Gil Ho hạn chế có mặt trong các chiến dịch tuyên truyền The Glory 2. Trước sêri The Glory, Ahn Gil Ho từng đứng sau nhiều phim ăn khách như Quý bà cảnh sát, Ký ức Alhambra, Ký sự thanh xuân, Chung cư có độc… Tranh cãi về bạo lực học đường của Ahn Gil Ho không ảnh hưởng đến thành công của The Glory, nhưng sự nghiệp của nam đạo diễn bị tác động nghiêm trọng, khó có cơ hội phát triển hơn nữa thời gian tới.