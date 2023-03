Cảnh nóng táo bạo trong ‘The Glory’ gây tranh cãi

Cha Joo Young có một số phân cảnh táo bạo trong The Glory NETFLIX

Ngày 10.3, bộ phim The Glory (tựa Việt: Vinh quang trong thù hận) vừa trình làng 8 tập còn lại trong loạt phim. Phần 2 của tác phẩm tiếp tục dẫn dắt người xem vào hành trình trả thù đầy kịch tính của Moon Dong Eun (Song Hye Kyo thủ vai) và chờ xem những kẻ từng bắt nạt nữ chính một cách tàn bạo phải trả giá ra sao. Bên cạnh những tình tiết đắt giá và cái kết được lòng đa phần khán giả, phim còn vấp phải tranh cãi với cảnh nude táo bạo của nhân vật Choi Hye Jeong (Cha Joo Young thủ vai). Hye Jeong nằm trong nhóm bạn từng bắt nạt Dong Eun ở trường trung học. Cô là một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, nóng bỏng nhưng tính cách lẳng lơ, ngu ngốc, ham vật chất và bị đám bạn trâm anh thế phiệt coi thường vì xuất thân khiêm tốn.



Khi hóa thân vào vai diễn kể trên, Cha Joo Young không ngại diện những trang phục bó sát khoe đường cong nóng bỏng và để lộ cơ thể trước ống kính. Trong một phân cảnh ở tập 13, nhân vật Choi Hye Jeong cởi bỏ quần áo và bước xuống bồn tắm nơi Jeon Jae Joon (Park Sung Hoon) đang chờ sẵn. Ở phân đoạn này, đội ngũ sản xuất giảm thiểu sự lộ liễu bằng cách làm mờ nhân vật hay quay từ phía sau. Tuy nhiên, cảnh phim không lâu sau đó lại khiến khán giả sửng sốt vì độ táo bạo. Lúc này, Choi Hye Jeong đang có màn đấu khẩu sặc mùi thuốc súng với Park Yeon Jin (Lim Ji Yeon đóng). Khi “bạn thân” tuyên bố chiếc áo Hye Jeong đang mặc là do mình mua, cô lập tức lột bỏ và ném thẳng vào người Yeon Jin với thái độ đầy thách thức. Ở khung hình này, nhân vật để lộ toàn bộ phần thân trên trước ống kính từ đó bị nhiều khán giả phản ứng.

Phân cảnh Cha Joo Young lột áo để lộ toàn bộ phần thân trên khiến nhiều khán giả sốc

NETFLIX

Theo Koreaboo, nhiều dân mạng đã chỉ trích cảnh nude của Cha Joo Young, cho rằng phân đoạn này không cần thiết, không mang lại giá trị gì cho cốt truyện. Trang tin này trích dẫn nhiều bình luận từ khán giả: “Tôi chắc rằng kịch bản có yêu cầu diễn viên cởi áo và ném… Mọi chuyện sẽ chẳng có vấn đề gì nếu họ chỉ quay bóng người. Tôi ghét thực tế là họ đã quay cảnh đó một cách lộ liễu”, “Họ có thể quay cảnh đó từ phía sau lưng của nữ diễn viên. Tôi không đồng ý việc họ chiếu cảnh nóng đó một cách không cần thiết”, “Cảnh khỏa thân trong The Glory 2 thực sự không cần thiết. Tôi đã rất sốc. Đạo diễn có cần phơi bày cơ thể phụ nữ như vậy không?”, “Cảnh Cha Joo Young để lộ ngực thật khó chịu khi xem”…

Bên cạnh những lời phàn nàn, nhiều khán giả cho rằng cảnh nóng này không có gì đáng bàn cãi bởi The Glory không dành cho khán giả nhỏ tuổi. Trên Netflix, tác phẩm được dán nhãn 18+ bởi có nhiều cảnh bạo lực, máu me, dùng chất kích thích, thác loạn, thân mật... “Rõ ràng bộ phim này dành cho khán giả trưởng thành, mọi người có cần phải phản ứng mạnh như vậy không?”, một bình luận được đăng tải trên diễn đàn Theqoo (Hàn Quốc) và nhận được nhiều sự đồng tình. Trong khi đó, có luồng ý kiến cho rằng Cha Joo Young không thực sự để lộ ngực trần trên phim, suy đoán rằng cảnh quay gây tranh cãi kể trên có sự hỗ trợ của CGI. Nhiều người đưa ra bằng chứng rằng ở phần credit (danh đề) cuối phim có liệt kê về cảnh thay thế của nhân vật Hye Jeong, điều đó có thể hiểu rằng đã có sự can thiệp trong những phân cảnh mà nhân vật này khoe thân trước ống kính.

The Glory khiến nhiều khán giả hả hê khi những kẻ gây ra tội ác đều phải trả giá thích đáng ở cuối phim NETFLIX

The Glory là bộ phim đề tài báo thù do Kim Eun Sook (biên kịch Hậu duệ mặt trời) viết kịch bản, Ahn Gil Ho ngồi ghế đạo diễn và quy tụ dàn diễn viên chất lượng: Song Hye Kyo, Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon, Jung Sung Il… 8 tập đầu tiên của tác phẩm được phát hành trên Netflix vào ngày 30.12.2022 và 8 tập còn lại ra mắt hôm 10.3 vừa qua. Vinh quang trong thù hận nhận được nhiều phản ứng tích cực từ giới chuyên môn, chủ yếu xoay quanh màn “lột xác” ấn tượng của Song Hye Kyo, diễn xuất của dàn diễn viên chính cùng cốt truyện chặt chẽ, lôi cuốn. Tính đến ngày 14.3, The Glory đang là phim truyền hình được xem nhiều nhất trên Netflix Việt Nam.