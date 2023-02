Ảnh chụp chung của Song Hye Kyo và mỹ nam Hứa Quang Hán gây sốt

Song Hye Kyo gây chú ý tại Tuần lễ thời trang Milan 2023 WEIBO

Hôm 22.2 (giờ địa phương), đêm diễn giới thiệu bộ sưu tập thu đông 2023 của hãng Fendi thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang Milan (Milan Fashion Week) quy tụ nhiều ngôi sao thế giới. Đến sự kiện, Song Hye Kyo nổi bật với nét đẹp ngọt ngào.

Mỹ nhân 8X chọn trang phục tông xám đơn giản có thiết kế tinh tế, tôn lên vóc dáng thon thả. Đồng thời, Song Hye Kyo gây ấn tượng với phong cách trang điểm nhẹ nhàng, nhan sắc rạng rỡ cùng phong thái nữ tính sang chảnh.

Song Hye Kyo và Hứa Quang Hán sánh vai tại sự kiện WEIBO

Ngay khi xuất hiện, nữ diễn viên trở thành tâm điểm sự kiện. Đặc biệt, khoảnh khắc sao phim Hậu duệ mặt trời sánh vai bên mỹ nam Hứa Quang Hán thu hút nhiều ống kính truyền thông. Nhờ vẻ ngoài trẻ trung, nên Song Hye Kyo không lộ nhiều sự chênh lệch khi đứng bên đàn em họ Hứa kém 9 tuổi.

Những hình ảnh, video Song Hye Kyo và Hứa Quang Hán tại Tuần lễ thời trang Milan 2023 tạo cơn sốt trên mạng xã hội. Nhiều dân mạng phấn khích trước màn hội ngộ hiếm hoi giữa bộ đôi trai xinh gái đẹp tài năng của làng giải trí Hoa - Hàn. Thậm chí, có bình luận còn mong mỏi cả hai sớm có dự án hợp tác trong tương lại.

Dân mạng kỳ vọng Hứa Quang Hán và Song Hye Kyo sẽ hợp tác trong tương lai

WEIBO

Hiện, khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào lần trở lại của Song Hye Kyo với mùa 2 The Glory (Vinh quang trong thù hận). Sáng 23.2, trailer chính thức của bộ phim hé lộ thêm tình tiết gay cấn xoay quanh cuộc trả thù của nữ chính Moon Dong Eun (Song Hye Kyo đóng). Tác phẩm hứa hẹn sẽ có phần u tối, bi thương và khốc liệt hơn mùa đầu tiên.

Trong khi đó, Hứa Quang Hán cũng là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam. Sinh năm 1990, nam diễn viên đang "làm mưa làm gió" màn ảnh rộng cùng hai bộ phim Muốn gặp anh và Chuyện khiến tôi và chàng ma đó thành người một nhà.

Phim The Glory 2 chuẩn bị ra mắt vào đầu tháng 3 tới POSTER PHIM

The Glory 2 dự kiến sẽ phát sóng vào ngày 10.3 năm nay. Mùa tiếp theo vẫn quy tụ ê kíp đạo diễn Ahn Gil Ho, biên kịch Kim Eun Sook cùng dàn sao Hàn, gồm Song Hye Kyo, Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon, Yum Hye Ran, Jung Ji So, Jung Sung Il…