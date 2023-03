Dàn 'ác nữ' nóng bỏng của 'The Glory'

Ở tuổi 33, Cha Joo Young tiết lộ từng cảm thấy mông lung về công việc đóng phim của mình. Bởi cô chủ yếu chỉ được giao dạng vai làm nền cho nhân vật chính trong các phim Bẫy tình yêu, Tiệm may quý ông, Quái vật Chimera, Công tố viên chuyển sinh, Idol thần thánh… Đến The Glory, ngôi sao Hàn 9X này khiến khán giả kinh ngạc với diễn xuất đầy cảm xúc và tinh thần hy sinh cho vai diễn. Truyền thông đánh giá sêri The Glory đánh dấu bước ngoặc lớn trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Sắp tới, Cha Joo Young tái xuất màn ảnh nhỏ với dự án truyền hình The Real Has Come