Nữ diễn viên bị phản đối kịch liệt khi nhận đề cử Oscar 2023 là ai?

Đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho Andrea Riseborough được xem là một trong những điều phi lý nhất tại mùa giải Oscar 2023. Sau khi danh sách đề cử chính thức được công bố, nhiều khán giả tỏ vẻ không hài lòng với kết quả lựa chọn của Viện hàn lâm vì cho rằng màn trình diễn của Andrea Riseborough không quá ấn tượng, chưa xứng tầm. Trong khi đó, nhiều cái tên thực lực khác như Viola Davis (The women king), Margot Robbie (Babylon) hay Danielle Deadwyler (Till ) lại bị ngó lơ.

Dù gặp phải phản ứng từ công chúng nhưng Viện hàn lâm vẫn quyết định giữ nguyên đề cử dành cho Andrea Riseborough Getty

Hôm 31.1 (giờ địa phương), sau cuộc họp bàn, Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ thông báo diễn viên Andrea Riseborough vẫn sẽ nằm trong danh sách đề cử Nữ chính xuất sắc, cho vai diễn trong phim độc lập To Leslie. Viện khẳng định sẽ không hủy kết quả như yêu cầu của số đông. Hiện tại, danh sách đề cử Nữ chính xuất sắc nhất vẫn bao gồm 5 cái tên: Cate Blanchett (phim Tár), Ana de Armas (Blonde), Michelle Williams (The Fabelmans), Dương Tử Quỳnh (Everything everywhere all at once) và Andrea Riseborough (To Leslie).

Andrea Riseborough sinh năm 1981, là một diễn viên người Anh. Tên tuổi của cô dù không quá nổi trội với đại chúng nhưng thực chất, Andrea Riseborough đã có 20 năm theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp. Ngay từ thuở nhi đồng, Andrea Riseborough đã tham gia nhiều vở kịch tại trường học. Nữ diễn viên tốt nghiệp Học viện kịch nghệ Hoàng gia vào năm 2005, từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như: Never let me go, Birdman, Battle of sexes... Năm ngoái, bên cạnh phim độc lập To Leslie, Andrea Riseborough cũng góp mặt trong hai tác phẩm điện ảnh lớn là Amsterdam và Matilda the musical.

Andrea Riseborough vào vai người mẹ đơn thân nghiện ngập trong phim To Leslie Momentum Picture

Nhiều khán giả cho rằng màn trình diễn của Andrea Riseborough chưa đủ ấn tượng để có thể ghi tên cô vào danh sách đề cử Oscar Momentum Picture

Ít ai có thể ngờ rằng vai diễn trong một bộ phim độc lập quy mô nhỏ như To Leslie lại mang về cho Andree Riseborough đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. Trong phim, Andrea Riseborough vào vai người mẹ đơn thân, nghiện rượu. Cô trúng số nhưng đã tiêu sạch tiền. To Leslie được công chiếu vào tháng 3.2022 và chỉ thu về 27.000 USD trong thời gian ngắn trụ rạp. Tuy nhiên, bộ phim được ca ngợi bởi khá nhiều ngôi sao Hollywood đình đám. Edward Norton, Gwyneth Paltrow và Charlize Theron đều chia sẻ về bộ phim. Trong khi đó, Kate Winslet lại dành những lời có cánh cho Andrea Riseborough: "Cô ấy đã mang đến phần trình diễn xuất sắc nhất tôi từng được xem trên màn ảnh rộng".

Andrea Riseborough cũng vô cùng bất ngờ khi hay tin mình được đề cử Oscar The Telegraph

Ngay chính bản thân Andrea Riseborough cũng ngỡ ngàng khi hay tin mình được đề cử Nữ chính xuất sắc nhất tại Oscar 2023. Nữ diễn viên chia sẻ với Deadline: "Tôi hoàn toàn kinh ngạc. Quả thật là một tia sáng bất ngờ rọi xuống sự nghiệp của tôi. Thật khó tin khi điều này có thể xảy ra. Dẫu biết rằng bộ phim của chúng tôi có sự ủng hộ của một bộ phận khán giả nhất định nhưng ước mơ này vẫn là điều gì đó rất xa xôi".

Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 sẽ được tổ chức vào ngày 12.3 và phát sóng trực tiếp trên kênh ABC tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới từ Nhà hát Dolby ở Hollywood, Mỹ.