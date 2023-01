Những bộ phim gây bất ngờ khi bị Oscar 2023 ‘ghẻ lạnh’

Nope hay Moonage daydream cũng là những tác phẩm gây tiếc nuối khi bị ban giám khảo Oscar 2023 ngó lơ.



The woman king

Diễn viên Viola Davis xứng đáng có đề cử Oscar cho màn hóa thân xuất sắc trong The woman king IMDB

Sau khi danh sách đề cử chính thức của giải thưởng điện ảnh Oscar lần thứ 95 được công bố hồi tuần trước, truyền thông quốc tế cũng như giới mộ điệu điện ảnh nhiều lần bày tỏ sự bất ngờ khi tác phẩm sử thi The woman king không có tên trong bất kỳ hạng mục đề cử nào. The woman king kể câu chuyện xoay quanh nhóm nữ chiến binh Agojie quả cảm, can trường của vương quốc Dahomey ở Tây Phi những năm 1980. Bộ phim của nữ đạo diễn Gina Prince-Bythewood từng được tán dương nhiệt liệt khi ra mắt tại Liên hoan phim Toronto 2022 và là cú hích phòng vé cho hãng phim Sony khi gặt hái doanh thu 94 triệu USD trên toàn cầu.

Khi được công chiếu hồi tháng 9.2022, bộ phim nhận mưa lời khen từ giới phê bình lẫn khán giả đại chúng nhờ câu chuyện kịch tính, bi tráng, mang đậm dấu ấn bản địa. Phần trình diễn của diễn viên Viola Davis trong vai nữ tướng Nanisca cũng được đánh giá là xuất chúng và đầy sức mê hoặc. Nhiều khán giả dự đoán Viola Davis chắc chắn phải có chỗ trong danh sách đề cử Nữ chính xuất sắc nhất. Mặt khác, The woman king ít nhất cũng có tên trong hạng mục đề cử Hóa trang, trang phục xuất sắc. Tuy nhiên, bộ phim lại hoàn toàn mất hút tại Oscar năm nay.

Decision to leave

Decision to leave bị loại khỏi danh sách đề cử chính thức hạng mục phim quốc tế hay nhất là một điều khó tin với giới mộ điệu điện ảnh Mubi

Ở vòng loại Oscar 2023, bộ phim Hàn Quốc Decision to leave từng được đánh giá như một trong những ứng viên tiềm năng nhất cho tượng vàng Phim quốc tế xuất sắc nhất. Bởi trước khi đến với Oscar, Decision to leave đã trải qua chặng đường “chinh chiến” đầy vẻ vang tại các giải thưởng điện ảnh quốc tế uy tín, liên tục có tên trong danh sách đề cử phim hay nhất. Tác phẩm trinh thám, lãng mạn này còn mang về cho Park Chan Wook giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes 2022. Hơn hết, sau chiến thắng vẻ vang của Parasite, khán giả châu Á lại càng khấp khởi Decision to leave sẽ tiếp tục làm điện ảnh phương Đông “nở mày nở mặt”.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 sẽ diễn ra vào 12.3.2023 Carlo Allegri/GI

Kết quả, Decision to leave đã không thể vào nổi danh sách đề cử chính thức tại Oscar lần thứ 95. Đây là một cú sốc lớn đối với nhiều người hâm mộ và các nhà phê bình điện ảnh. “Thật sốc khi không thấy Decision to leave được đề cử cho Phim nước ngoài hay nhất tại Giải thưởng của Viện Hàn lâm, một bộ phim lẽ ra phải là ứng cử viên ở nhiều hạng mục khác nữa. Thật quá khó lường”, nhà báo kiêm nhà sản xuất Pierce Conran bày tỏ trên tài khoản Twitter của mình.

Nope

Năm nay, Jordan Peele lại tiếp tục lỡ hẹn cùng Oscar IMDB

Một tác phẩm khác gây tiếc nuối khi bị ban giám khảo Oscar 2023 ngó lơ năm nay chính là Nope đến từ Jordan Peele. Nope được giới phê bình đánh giá là một trong những bộ phim kinh dị ấn tượng nhất trong năm 2022. Lấy đề tài người ngoài hành tinh tấn công tưởng chừng như đã nhàm chán với khán giả đại chúng, đạo diễn Jordan Peele lại biến Nope thành một tác phẩm đầy sáng tạo, được dàn dựng tinh vi và hàm chứa nhiều ẩn ý về sự bất công của xã hội dành cho người da màu.

Trước đây, Jordan Peele cũng từng hưởng quả ngọt tại Oscar 2017 khi bộ phim kinh dị Get out của anh được trao giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất. Ngoài ra, Get out còn ghi danh vào danh sách đề cử Phim hay nhất, Jordan Peele thì được đề cử đạo diễn xuất sắc nhất. Bộ phim sau đó của đạo diễn người Mỹ gốc Phi là Us cũng được đánh giá cao, tạo hiệu ứng truyền thông rầm rộ nhưng không có duyên với Oscar. Năm nay, Nope lại tiếp tục rơi vào trường hợp tương tự.

Moonage daydream

Phim tài liệu Moonage daydream bị loại khỏi danh sách đề cử Phim tài liệu hay nhất lẫn Thiết kế âm thanh xuất sắc nhất Collider

Bộ phim tài liệu ấn tượng của đạo diễn Brett Morgen về huyền thoại âm nhạc David Bowie - Moonage daydream là một trong những ứng viên tiềm năng cho tượng vàng Oscar hạng mục Phim tài liệu hay nhất. Nó cũng khiến giới mộ điệu chú ý khi lọt vào thêm danh sách đề cử rút gọn hạng mục Thiết kế âm thanh hay nhất. Đáng tiếc, danh sách đề cử chính thức của Oscar 2023 ở hai hạng mục này đều không có tên của Moonage daydream.

Nhiều nhà làm phim và khán giả bày tỏ sự tiếc nuối cho đạo diễn Brett Morgen khi ông lại tiếp tục lỡ duyên với Oscar. Hồi 2017, phim tài liệu về nhà linh trưởng học, nhà thần thoại học và nhà nhân chủng học Jane Goodall - Jane của vị đạo diễn này dù được đánh giá cao cũng chỉ dừng chân ở vòng danh sách rút gọn của giải Oscar.