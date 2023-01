Oscar 2023 có 'hắt hủi' Tom Cruise, James Cameron?

Hôm 24.1, các đề cử cho giải Oscar 2023 đã được công bố, trong đó có một số bộ phim và màn trình diễn hàng đầu nhận được lời khen ngợi của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh…

Nhưng - cũng như những năm trước - khán giả luôn chú ý đến những tên tuổi bị loại khỏi danh sách. Trong đó, James Cameron - đạo diễn của ‘Avatar: The Way of Water’, không lọt vào danh sách đề cử đạo diễn xuất sắc nhất; và diễn viên Tom Cruise, người đã có màn thể hiện xuất sắc trong phim ‘Top Gun: Maverick’, cũng không nằm trong danh sách đề cử cho giải nam chính xuất sắc nhất.

reuters

Tuy nhiên, cả hai phim Avatar và Maverick đều lọt vào danh sách 10 đề cử cho phim hay nhất, cùng với phim “Elvis” - kể về cuộc đời của nam tài tử Elvis Presley, hay phim hài phiêu lưu đa vũ trụ “Everything Everywhere All at Once”, cùng nhiều phim khác.

Trong nỗ lực giữ chân khán giả trẻ, từ nhiều năm trước Viện hàn lâm đã mở rộng số lượng đề cử phim hay nhất lên đến 10 phim và bắt đầu bao gồm những bộ phim thành công về mặt thương mại, phá vỡ truyền thống chỉ tôn vinh các bộ phim và màn trình diễn được coi là thể hiện giá trị điện ảnh.

Giải Oscar cũng đã bị chỉ trích trong những năm trước vì sự thiếu đa dạng giữa các ứng cử viên, dẫn đến việc Viện hàn lâm đã phải mở rộng số thành viên.